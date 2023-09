Elodie, nuova brand ambassador che lascia senza fiato

Fonte: Getty Images David di Donatello 2023, Elodie scopre l’addome e le gambe. I look delle vip

Elodie è il nuovo volto della sua nuova campagna di comunicazione Sky Wifi. Ecco infatti che, una delle icone più rappresentative della musica italiana del momento partecipa allo spot della media e entertainment company. L’artista da multiplatino è dunque la testimonial della nuova pubblicità ideata dalla Sky Creative Agency che mette in risalto come l’ultra-broadband di Sky trasformerà le nostre case, portando l’intrattenimento a un “next level”.

Elodie nuova incredibile ambassador

Elodie, l’artista da multiplatino con una carriera eclettica, pazza d’amore per Andrea Iannone, inizia una collaborazione significativa con Sky. Ecco infatti che oltre a essere la testimonial della nuova campagna di Sky Wifi, diventa anche Brand Ambassador della media company. Questo sta a significare che sarà sempre più coinvolta in progetti futuri che verranno svelati da Sky nei prossimi mesi.

“La campagna di Sky Wifi mette in evidenza la velocità e l’affidabilità del servizio ultra-broadband di Sky, ottimizzato per la visione in streaming e il gaming online”. Elodie prende quindi parte alla narrazione del video dove le case che prendono vita grazie a questa connessione perfetta continua, trasformando il concetto di intrattenimento at home.

Fonte: Ufficio Stampa Sky Italia

Elodie nel nuovo spot

La popstar di “Vertigine” che ha incantato il palco di “Power Hits Estate” con un look alla cat woman è la protagonista del nuovo spot di Sky Wifi. Qui, Elodie ritorna a casa dopo un allenamento correndo e nota i tipici problemi di connessione che affliggono alcune abitazioni. Come il buffering e il lag, visibili all’esterno degli edifici, e raffinati anche su persone che appaiono “sgranate”. Ecco infatti che dice: “È un bel problema quando intente si blocca”.

La sua incredulità cresce quando passa accanto a un palazzo incompleto, come se la connessione non fosse stata in grado di “caricarlo” completamente. “Ancora peggio quando non carica” continua la pop star. Tuttavia, quando arriva nella sua abitazione, si sente sollevata grazie alla connessione ultraveloce di Sky Wifi. Questa connessione le permette di avviare immediatamente una diretta streaming. Si cambia magicamente abito, trasforma il suo salotto in un palcoscenico, prende in mano il microfono, parte verso il suo live, direttamente dal divano e dice: “Tutti connessi?”. La rete di Sky Wifi rende la casa un luogo speciale ed emozionante, ed è proprio qui che la cantante è pronta a pronunciare il motto dello spot: “È più bello tornare a casa con Sky”.

Fonte: Ufficio Stampa Sky Italia

Lo sketch di Iannone su Instagram è davvero esilarante

Il commento ironico di Andrea Iannone ha aggiunto un tocco di umorismo all’annuncio della collaborazione di Elodie con Sky Wifi. Poco dopo che la notizia della sua ambasciatrice per Sky Wifi era stata resa pubblica, Elodie ha condiviso il video dello spot su Instagram. Per i fan più attenti e gli osservatori più acuti, è stato impossibile non notare il commento scherzoso di Andrea Iannone sotto il video. Il campione ha scritto: “Mi daresti la password del Wi-Fi?”, un tocco di umorismo molto divertente che dimostra il buon umore tra i due.

La relazione tra Elodie e Iannone sembra prosperare, con i due che mostrano sempre più affinità negli ultimi mesi. La loro complicità è evidente, e il loro legame sembra diventare sempre più forte. Questa sintonia tra di loro è invidiabile, ma soprattutto si percepisce la capacità di Andrea Iannone di apportare serenità nella vita di Elodie.

A breve, Elodie e Iannone festeggeranno il loro primo anno insieme, e vedendoli ancora così uniti e complici oggi, si ricordano le parole della cantante da qualche mese fa. In un’intervista a Repubblica a maggio, Elodie aveva parlato della sua relazione con Iannone, descrivendola come una storia di amore sincero e appagante. Ha sottolineato che Iannone è disponibile, generoso e la sostiene in ogni momento. La loro relazione sembra essere basata sulla semplicità e sull’amore genuino, senza bisogno di spiegazioni. Come ha detto Elodie, “Stiamo bene e siamo l’uno per l’altro, senza spiegarcelo”.