Elodie in bianco e piume è una star. Incantevole a “Che tempo che fa”

Fonte: IPA Elodie, bellissima a "Che tempo che fa"

I suoi look sul palco di Sanremo 2023 sono stati tra i più belli: trasparenze, grinta e sensualità. Ed Elodie ha replicato anche a Che tempo che fa dove ha incantato il pubblico con un outfit pazzesco: un abito bianco ricoperto di piume da vera star. La sua voce graffiante e la bellezza hanno fatto il resto.

Elodie, bellissima in bianco e piume: una vera diva

Elodie è una star. Negli anni abbiamo potuto ammirare la sua evoluzione di stile, la sua crescita professionale, la sua capacità di tenere il palco crenado momenti indimenticabili.

A Sanremo 2023 ci ha regalato performance indimenticabili, outfit che erano il perfetto mix di sensualità e carattere e una voce intensa. E ora è tornata sul palco di Che tempo che fa con il brano portato in gara alla kermesse canora. Per farlo ha indossato un look da vera diva che l’ha fatta brillare nella trasmissione condotta da Fabio Fazio.

La cantante ha indossato un lungo abito bianco che le fasciava il corpo. Sensuale ma senza mostrare nulla e ricoperta di tantissime piume dello stesso colore.

Per l’occasione ha scelto di sfoggiare un make up con focus sulle labbra, dipinte con una tinta rossa esattamente come le scarpe con il tacco chiuse da due laccetti sulle caviglie. A completare il tutto capelli raccolti a lasciare scoperto il suo bellissimo volto.

Un look pazzesco e che non passava inosservato. Commentato anche da Luciana Littizzetto che ha affermato: “Lei ha sempre dei look che può mettere solo Elodie, canta sul palco di Sanremo che ti tremano le gambe con dei tacchi che neanche da seduta riesco a portarli e poi canta delle canzoni difficilissime”.

Fazio ed Elodie hanno parlato proprio del Festival dove la cantante è stata quattro volte: tre in gara e una come co-condutrice. Lei ha spiegato che ora vive il suo lavoro: “Con spontaneità, più di prima”.

Fonte: IPA

Elodie, i suoi look più belli

Cambia pelle, cambia stile, ma la bellezza di Elodie resta. Sin dagli esordi ha mostrato di saper giocare con i suoi look, di riuscire a vestire stili diversi senza mai perdere di vista la sua capacità di stupire.

Tanti i suoi look più belli, che hanno lasciato il segno. Proprio a Sanremo ha stupito con trasparenze e con make up decisi: come dimenticare, ad esempio, il bold eyeliner? Un trucco intenso che mette in mostra gli occhi regalando uno sguardo da gatta.

I suoi look più belli l’anno vista spesso in nero, ma non ha mai disdegnato anche altre tonalità, come il top multicolor che aveva sfoggiato nel corso dell’estate.

E sei negli outfit Elodie ha sempre amato mescolare e mettere alla prova stili e suggestioni diverse, lo stesso si può dire per la sua carriera. Negli anni non si è dedicata, con successo, solo alla musica ma ha dato prova del suo talento anche nella recitazione: il suo esordio come attrice, Ti mangio il cuore, le è valso il premio come attrice rivelazione che le verrà consegnato al Bif&st 2023. E poi come dimenticarla sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice a Sanremo 2021? Infine la docuserie su di lei Sento ancora la vertigine, in programma su Prime Video a partire dal 20 febbraio: tre episodi che ne ripercorrono la carriera.

Di successo, bellissima e con un’attitudine alla moda: Elodie è una star a 360 gradi