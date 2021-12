Elettra Lamborghini, debutto da conduttrice alla finale di Miss Italia

Name That Tune: i look, da Paola Barale ad Elettra Lamborghini

Una chiusura d’anno da ricordare per Elettra Lamborghini: l’ereditiera e ormai star della musica internazionale debutterà alla conduzione della serata finale di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che per l’edizione 2021 andrà in onda in diretta streaming, con un nuovo format. La cantante, amatissima sui social, sarà sul palco con Alessandro Di Sarno cui sono affidate tutte le altre giornate del concorso.

Per Elettra il debutto nella finale del 19 dicembre

Un’edizione all’insegna dell’innovazione, quella di Miss Italia 2021 che ha scelto la ventisettenne Elettra Lamborghini come traghettatrice verso quella che, secondo le intenzioni degli organizzatori, sarà la nuova era del concorso di bellezza più famoso del Belpaese. La Lamborghini, artista affermata nel panorama musicale nazionale ed estero, con un seguito social di quasi sette milioni di follower, sarebbe la carta vincente della kermesse la cui serata finale si svolgerà a Venezia il prossimo 19 dicembre.

Relegato ai margini della tv che conta, Miss Italia per quest’anno ha puntato tutto sul web con un format del tutto inedito trasmesso da Helbiz live dal 13 al 19 dicembre. Durante la serata finale, Elettra Lamborghini farà la sua comparsa per incoronare la fortunata vincitrice; il suo, sarà un ruolo da co-conduttrice, una veste inedita per la celebre Twerking Queen, conosciuta dal pubblico televisivo per il suo ruolo da opinionista su Mediaset, nel format L’isola dei famosi, e per le sue numerose incursioni in altri programmi di successo – vedi la recente partecipazione a Lo Zecchino d’Oro in qualità di giurata.

La sfida del web per Miss Italia 2021

Bella, divertente e, certamente, personaggio di spicco in rete, Elettra Lamborghini potrebbe assicurare all’edizione 2021 di Miss Italia quell’attenzione mediatica che da diversi anni manca alla kermesse nata nel 1946. Nell’ottica di riportare Miss Italia al centro del dibattito nazionale, gli autori del concorso, per decenni anche appuntamento televisivo di rilievo, hanno raccolto la sfida di dare nuovo spirito all’evento, vera e propria pietra miliare della cultura popolare nazionale. La strada, come sempre, è stata individuata nella rete, dove si concentra l’interesse del pubblico più giovane ed Elettra Lamborghini sarebbe l’anello di congiunzione perfetto tra spettatori e show: con la sua verve frizzante e il sua presenza accattivante, la cantante e web star, col suo esordio come presentatrice, potrebbe essere la vera sorpresa della stagione.