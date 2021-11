Chi è Giulia Talia, la prima aspirante Miss Italia dichiaratamente gay

È la prima concorrente dichiaratamente omosessuale a partecipare a Miss Italia: Giulia Talia, 24enne romana, ha scelto di partecipare al concorso di bellezza per “accendere un faro su questo tema”.

Giulia Talia, la scelta di partecipare a Miss Italia

Incoronata Miss Cinema Roma 2020, Giulia è entrata di diritto alle prefinali dopo la precedente versione ridotta del concorso a causa della pandemia. Da piccola non sognava di partecipare al noto concorso di bellezza, ma una frase della nonna Sandra le è rimasta impressa nella mente, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Ricordo quando vinse Miriam Leone, avevo dieci anni, e mia nonna disse: un giorno ci andrai anche tu”.

Oggi la nonna non c’è più, se n’è andata a causa del Covid, ma lei ha voluto mantenere la promessa: il destino di Giulia a Miss Italia si conoscerà però solo il 30 novembre, giorno in cui saprà se sarà tra le venti finaliste del concorso principale o se invece sarà inserita tra le dieci che correranno per quello di Miss Italia Social.

Di certo Giulia, ancor prima di conoscere il suo futuro all’interno del concorso, ne ha già scritto una pagina importante, essendo la prima aspirante Miss Italia dichiaratamente gay: “Sono felice di poter accendere un faro su questo tema”, ha dichiarato.

Gloria Talia, la sua storia d’amore con Barbara

La 24enne vive da quasi tre anni con la compagna, Barbara. “Ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo”, ha raccontato. E poi ha aggiunto: “Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino, inquadrata come curiosità. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare”.

Laureata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma, Giulia Talia ha appena concluso un master in interior design, è tirocinante in uno studio di architettura e la sera lavora anche in un pub: “Nel locale sanno di me e conoscono Barbara, in studio no, ma semplicemente perché nessuno mi ha mai chiesto se fossi fidanzata”, ha confessato.

All’inizio però non è stato facile dirlo agli amici: “Avevo paura di essere giudicata. Poi ho capito che siamo tutti diversi e che ci sarà sempre qualcuno per il quale non vai bene. Tanto vale vivere la propria vita come si vuole, non ha senso rincorrere l’accettazione degli altri”. In famiglia invece le cose sono andate diversamente: “A un certo punto ho desiderato presentare Barbara ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato e non è cambiato nulla: litighiamo come prima! Mia madre mi ha detto che lo sapeva già“.

Con Barbara, fisioterapista delle Fiamme Oro, è tempo di progettare una vita insieme: “Fantastichiamo sul matrimonio: io vorrei celebrarlo in una villa, lei al mare. Vedremo. Ci piacerebbe avere dei figli, al come penseremo quando sarà il momento. Per adesso ci alleniamo con Marshmallow, il pitbull che abbiamo adottato.

E della compagna ha detto: “Barbara è riservata, ma ha scelto di appoggiare la mia scelta. Anzi, è stata lei a incoraggiarmi”.