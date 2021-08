Carlotta Maggiorana, l’ex Miss Italia è incinta: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Tutto su Carlotta Maggiorana, la vincitrice di Miss Italia 2018

Un momento pieno di felicità per Carlotta Maggiorana: l’ex Miss Italia 2018 ha annunciato su Instagram di essere incinta. Si confermano quindi i rumors che circolavano ormai da qualche settimana: Carlotta è in attesa di un bebè.

L’ex Miss Italia ha condiviso nelle storie di Instagram una foto di un passeggino. Ad accompagnare lo scatto della carrozzina la frase “Wainting for… you” (ovvero “Ti stiamo aspettando”) e il sottofondo della canzone Celeste di Laura Pausini. Al momento non è stato rivelato nessun dettaglio, ma Carlotta potrebbe presto mostrarsi con il suo pancione.

Si tratta del primo figlio per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il marito Emiliano Perantoni. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni, mentre lui 13 anni in più. Un amore che l’ha accompagnata in tanti momenti importanti della sua vita, sin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Prima di essere incoronata la più bella d’Italia Carlotta è stata valletta nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, a Paperissima e ad Affari tuoi. Non è mancata qualche apparizione sul grande schermo dove ha recitato anche con attori del calibro di Brad Pitt e Sean Penn in Tree of Life e in Un Fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni.

Nel 2018 ha partecipato a Miss Italia, vincendo la competizione, e due anni più tardi, nel 2020, ha anche preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, salvo poi abbandonare dopo poche settimane per motivi personali. Carlotta ha vissuto la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia in maniera complicata: a pesare nella scelta di lasciare il gioco la mancanza della sua famiglia e di suo marito, Emiliano Pierantoni, con cui si è sposata nel 2017 un anno prima di trionfare a Miss Italia.

“Quando l’ho vista per la prima volta, in un locale nelle Marche, io avevo trent’anni e lei appena diciassette… Era troppo giovane per approfondire – aveva raccontato lui in un’intervista di coppia -. Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di darle il primo bacio, in macchina”. In diverse occasioni la bella Carlotta aveva espresso il suo desiderio di diventare madre: adesso per la coppia si sta per aprire un nuovo, meraviglioso capitolo delle loro vite.