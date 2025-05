Fonte: Getty Images Eleonora Giorgi

Protettiva e generosa. Così era Eleonora Giorgi, parola di Lamberto, fratello dell’attrice scomparsa all’età di 71 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. A La volta buona l’uomo, speaker radiofonico e conduttore attivo soprattutto in ambito sportivo, ha ricordato l’amata sorella, svelando nuove verità e retroscena sulla sua vita privata.

Eleonora Giorgi e le parole del fratello Lamberto

Dopo l’omaggio ricevuto ai David di Donatello 2025, Eleonora Giorgi è stata ricordata a La volta buona, dove Caterina Balivo ha ospitato Lamberto, il fratello maggiore dell’attrice. L’uomo ha rivelato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con la sorella. Mai nessuna faida famigliare, come capita invece a tanti Vip e persone comuni.

“Il mio rapporto con lei è stato straordinario, talvolta ci sono fratture tra fratelli e sorelle ma io con lei fatico a trovare un litigio. In 60 anni di vita non c’è mai stato un problema, mai un motivo per toglierci il saluto”, ha assicurato lo zio di Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

“Abbiamo fatto tante cose insieme, ci siamo voluti bene da piccoli e fino all’ultimo giorno di vita. Quanto mi manca, è stata lo scudetto della mia vita…“, ha aggiunto Giorgi.

Rimarcando così quello che è sempre emerso dal piccolo schermo: Eleonora non era solo un’attrice talentuosa ma anche una donna di grande valore e solidi principi.

L’ultimo gesto di Eleonora Giorgi

Lamberto Giorgi ha poi svelato un particolare trapelato solo ora: per mesi e mesi Eleonora gli ha nascosto la sua malattia. Per oltre un anno l’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con un tumore al pancreas che l’ha portata a sopportare operazioni e lunghe terapie.

“Eleonora era condannata dalla malattia da un anno e mezzo, ma lei sapeva che io sarei andato fuori di testa, e quindi non mi ha mai detto che aveva poco da vivere. Mi ha rivelato tutto solo gli ultimi due mesi…”, ha detto Lamberto.

E poi: “Il penultimo giorno della sua vita mi vedeva angosciato e mi disse: ‘Non pensare a me, pensa al tuo lavoro’. Un rapporto meraviglioso, straordinario, incredibile. A volte ci mandavamo a quel paese perché lei andava sempre di fretta, ma erano gli unici problemi che avevo con lei”.

“È stata generosa fino alla fine, fino all’ultimo giorno sorrideva; rimango ancora incantato, non ho parole per descriverla. Eleonora è stata serena, disponibile e generosa fino al suo ultimo giorno”.

Un gesto di profondo amore che dimostra la grande gentilezza, intelligenza e bontà d’animo che hanno sempre contraddistinto la Giorgi, molto legata alla sua famiglia. Oltre a Lamberto, Eleonora ha lasciato anche una sorella più piccola, Beatrice, che dopo aver tentato anche lei da giovanissima la strada del cinema ha poi preferito fare altro.

A differenza di Eleonora Giorgi, Beatrice ha scelto poi di concentrarsi sugli studi, abbandonando i lustrini del mondo dello spettacolo in favore delle corsie ospedaliere: oggi si occupa di cardiochirurgia ed è molto legata ai suoi nipoti Andrea e Paolo, che Eleonora ha avuto rispettivamente da Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.