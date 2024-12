Don Matteo 14 raddoppia, quando va in onda la penultima puntata

Fonte: Getty Images Federica Sabatini

Natale si avvicina e Don Matteo 14 è pronto a chiudere i battenti. La stagione sta infatti per finire e Rai 1 raddoppia l’appuntamento con Don Massimo (Raoul Bova), il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il resto della combriccola. La penultima e l’ultima puntata vanno in onda nella stessa settimana e finalmente sapremo se il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini) si metteranno insieme oppure no. E soprattutto scopriremo qual è il mistero che avvolge la morte di Martina.

Don Matteo 14, quando vedere le ultime due puntate

Eccezionalmente per questa settimana Don Matteo 14 va in onda in prima serata su Rai 1 anche stasera, martedì 17 dicembre. Si tratta della penultima puntata di stagione, intitolata Indagine su una figlia.

Un cambiamento nella programmazione dovuto probabilmente al fatto che giovedì prossimo è il 26 dicembre, siamo dunque nel pieno delle feste natalizie che necessitano di un palinsesto a parte. Motivo per cui questa settimana si raddoppia. Ed è già un successo annunciato, come è accaduto nelle settimane precedenti.

Infatti, ritroveremo Cecchini, Natalina, Pippo, Don Massimo alias Raoul Bova, Giulia, Diego e Vittoria anche giovedì 19 dicembre per il gran finale, dal titolo significativo Resurrezione, sempre in prima serata su Rai 1.

Don Matteo 14, anticipazioni della puntata di stasera 17 dicembre

Settimana scorsa la puntata si era conclusa con due grandi interrogativi: il Capitano Martini davvero torna insieme a Vittoria, lasciando Giulia senza speranza? Cosa è accaduto veramente alla figlia di Cecchini? E chi ha aggredito il Colonnello Tommasi (Simone Montedoro) che ha riconosciuto una persona legata alla sua morte?

Stasera, nel penultimo appuntamento di stagione, intitolato Indagine su una figlia con un evidente riferimento a Martina Cecchini, Diego e Vittoria potrebbero stare insieme, ma Giulia cerca di sabotare la coppia. Il Colonnello Tommasi, ferocemente aggredito, e ritrovato in un luogo legato al suo passato, porta Cecchini a indagare, convinto che non sia una coincidenza.

Sul profilo Instagram ufficiale di Don Matteo sono state condivise alcune immagini in anteprima della puntata dove si vedono il Capitano, Egidio, ex fidanzato di Vittoria e Giulia (leggi la nostra intervista) a una serata di gala. In uno scatto i due uomini, l’uno accanto all’altro, hanno lo sguardo rapito da qualcosa o da qualcuno. In un altro si vedono il Capitano e Giulia discutere animatamente.

Inutile dire che i fan di Don Matteo tifano tutti per la coppia Giulia e Diego. Qualcuno commenta: “E dai Diego!!! Ti lasci sfuggire una ragazza come Giulia?? È così tenera, con la sua dolcezza e spavalderia riesce a tirare fuori il meglio di te… 😊”. “La chimica tra Eugenio e Federica è qualcosa di innegabile e traspare in ogni loro scena”. “Non fate scherzi io voglio diego e giulia insieme ❤️”; “Vai che Giulia sgancia la bomba! 🔥 Sento odore di dichiarazione…”.

Don Matteo 15 si farà

Mentre Don Matteo 14 è agli sgoccioli, il pubblico mette le mani avanti e chiede a gran voce la 15esima stagione. Si farà? Qualcuno scrive sui social: “🙏 non fateci passare la voglia di pagare il CANONE!

Non mandateci in astinenza da #mezzanottini e iniziate subito a scrivere BENE e a registrare Don Matteo 15!!! li vogliamo insieme e vogliamo vedere come stando insieme facciano.

Vogliamo Giulia e Diego INSIEME! Vogliamo continuare a vedere come stare insieme, vicini, faccia crescere e costruire sempre più la loro relazione❤️ e i loro sentimenti reciproci ❤️e faccia crescere anche loro personalmente, facendoli essere liberi di entrare in contatto con le loro fragilità sicuri che l’altro saprà accoglierle e proteggerle”.