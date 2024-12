Don Matteo 14, Vittoria torna dal Capitano. Delusione per Giulia: monta la protesta

Fonte: IPA Federica Sabatini

Grandissima delusione da parte dei fan di Don Matteo 14, quando nella puntata andata in onda il 12 dicembre su Rai 1, intitolata Il dono, Vittoria è tornata dal Capitano Martini, mentre Giulia lo aspettava in un locale per dirgli di amarlo. Ma non è l’unico colpo di scena della serata. Intatti, la scena conclusiva getta un’ombra di inquietudine col Colonnello Tommasi riverso sull’asfalto.

Don Matteo 14, un successo da oltre 4 milioni di spettatori

Don Matteo, arrivato alla 14esima stagione, non tradisce mai le aspettative. Ogni volta che va in onda vince il podio degli ascolti tv. La puntata Il dono del 12 dicembre ha raggiunto oltre 4 milioni di telespettatori. Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo è perfetto e regge il confronto con Terence Hill. Non era un’impresa facile.

Ma a tenere banco in questa stagione sono le new entry. A cominciare da Giulia, interpretata da Federica Sabatini, la sorella di Don Massimo che finisce per innamorarsi del nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea).

Don Matteo 14, grande delusione per Giulia e il Capitano

Proprio le loro vicende nell’ultima puntata andata in onda hanno fatto molto discutere. O meglio hanno molto deluso. C’era stato il bacio e tutti speravano che fosse il segnale inequivocabile dell’inizio della loro storia. Invece no, perché Vittoria (Gaia Messerklinger) si fa nuovamente avanti con Diego e Giulia lo viene a scoprire nel peggiore dei modi.

Infatti, quando si era finalmente decisa a dichiararsi al Capitano invitando ad uscire insieme, lui si tira indietro. Peggio, non si presenta all’appuntamento perché incontra Vittoria. Lei ha deciso di lasciare Egidio e di riprovarci con lui. I due si baciano e Giulia li vede.

Don Matteo 14, la protesta dei fan

Delusione totale, anche per i fan di Don Matteo che avrebbero voluto vedere insieme la sorella di Don Massimo e il nuovo Capitano. Così scrivono sul profilo Instagram della fiction: “Posso dirlo? ODIO questa scena... quando l’ho vista mi è partito un NO grande come una casa. Tanto non dura…ci vuole solo il tempo tecnico con cui Diego capisca cosa vuol dire essere amati per ciò che si è veramente. Bravissimi gli attori comunque..per farci incazzare così la recitazione è davvero top👏👏”; “Tasto: per noi questa scena non è mai esistita, vogliamo lo slowburn, la svegliazione del capitano su Giulia e che ci facciano mangiare per almeno altre tre stagioni”.

E ancora: “Lei è bellissima, ed è anche un bel personaggio, però se il Capitano è cambiato ed è diventato finalmente capace di esprimere meglio le sue emozioni non è grazie a Vittoria…il Capitano riesce ad essere anche Diego Martini solo con una persona…e lo capirà…presto o tardi ma lo capirà…❤️”. Insomma, tutti concordi che la coppia perfetta è quella tra Giulia e Diego.

Don Matteo 14, l’equivoco della gravidanza

Pensare che le cose tra i due sembravano quasi fatte. E invece l’equivoco della gravidanza getta scompiglio tra i nostri personaggi. Giulia trova un test di gravidanza positivo nel bagno del bar dove lavora.

Solo due lo hanno usato Martina, la nipote di Cecchini e Vittoria. Da qui una serie di gag divertenti col Maresciallo che fa fare figure pessime anche al Colonnello Tommasi (padre di Martina), interpretato da Simone Montedoro. Chiarita la situazione della ragazza, i sospetti cadono sulla PM che in effetti pensava di essere incinta ma poi scopre che si tratta di un falso positivo. La situazione però la fa riflettere sulla storia con Egidio e capisce che non è l’uomo giusto per lei, così torna dal Capitano.

Ma mentre tutti sperano che Diego si svegli e ritorni da Giulia, la puntata si conclude con una scena inquietante. Tommasi è stato aggredito dopo aver parlato col maestro di teatro di Martina che sa qualcosa della morte di Patrizia, moglie del Colonnello e figlia di Cecchini.

Don Matteo 14, anticipazioni della puntata del 17 dicembre

I fan di Don Matteo non potevano credere a come si è concluso l’episodio del 12 dicembre e si chiedono quale segreto inconfessabile su Patrizia abbia causato l’aggressione a Tommasi: “Quindi riguarda l’incidente e non della paternità perché altrimenti non avrebbe senso a dire “tu sai cosa è successo a Patrizia” e poi ho letto che è stato aggredito nel punto in cui lei ha fatto l’incidente quindi non può essere un caso, però sarebbe scontato che l’avrebbe aggredito il ragazzo troppo facile”.

“Altro che squallide storie di corna..come qualcuno già pensava..qui c’è qualcosa di più grande sotto..come scritto ieri..secondo me non è stato un normalissimo incidente ad uccidere Patrizia….e il ragazzo del teatro..anzi i ragazzi..sono coinvolti,magari indirettamente..ma qualcosa c’entrano…”.

Per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata, intitolata Indagine su una figlia, l’attesa è meno lunga del solito. Infatti, andrà in onda già martedì 17 dicembre. L’ultima puntata di stagione è prevista per giovedì 19.

Tommasi è stato aggredito nello stesso punto in cui Patrizia ha avuto l’incidente dove è morta. Per il Maresciallo Cecchini non è una coincidenza e inizia a indagare. D’altro canto, la compagnia teatrale frequentata da Patrizia sembra nascondere un segreto. Intanto Giulia cerca di intromettersi nella relazione tra il Capitano e Vittoria e avrà un insospettabile alleato.