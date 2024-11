Don Matteo 14, tra Giulia e il Capitano scatta la scintilla. Scena da brividi

Fonte: Getty Images Federica Sabatini

La sesta puntata di Don Matteo 14, andata in onda su Rai 1 giovedì 28 novembre, ha lasciato tutti col fiato sospeso, perché finalmente tra Giulia e il Capitano Martini sembra essere scattata la scintilla. L’ha persino capito la PM Vittoria Guidi che il suo ex sta per dimenticarla. Intanto, cresce l’attesa (e la protesta) tra i telespettatori per sapere come evolverà “l’intesa” tra la sorella di Don Massimo e il capo di Cecchini.

Don Matteo 14, è un trionfo continuo

La puntata del 28 novembre di Don Matteo 14 ha segnato un altro trionfo della serie di Rai 1 in fatto di ascolti. Alla fiction va il podio di trasmissione più vista del giovedì sera, un risultato che in effetti ha raggiunto in tutte le puntate, ma questa volta è riuscita ad alzare ulteriormente lo share. Il segreto? Una trama ricca di colpi di scena che non angosciano ma fanno bene e permettono di trascorrere qualche ora piacevole davanti alla tv.

Bravissime le new entry della 14esima stagione di Don Matteo, perché di fatto è la storia dei personaggi che interpretano che incolla il pubblico al piccolo schermo. Ovviamente con l’immancabile contributo del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e ovviamente Don Massimo (Raoul Bova).

Don Matteo 14, c’è intesa tra Giulia e il Capitano Martini

Ma i fan di Don Matteo tifano quest’anno per Giulia, interpretata da Federica Sabatini (leggi la nostra intervista) e il Capitano Martini, alias Eugenio Mastrandrea. Nella sesta puntata, intitolata L’ultima consegna, Cecchini coinvolge il Capitano e la PM Vittoria per partecipare al quiz Reazione a catena. Entrambi accettano la proposta del Maresciallo che però si accorge subito che insieme non funzionano, mentre con Giulia è tutta un’altra cosa, tra loro c’è intesa.

Martini però è intransigente, partecipa al quiz solo se c’è Vittoria. A combinare un disastro però ci pensa lo stesso Capitano che esce a cena con la PM e le rompe il naso. Così, l’unica soluzione per non perdere l’opportunità di andare a Reazione a catena è quella di far giocare Giulia. E così diventa evidente a tutti che tra la sorella di Don Massimo e Dario c’è intesa. “Nel gioco”, precisa Don Massimo, ma a Cecchini è evidente che non è solo una questione di quiz. L’abbraccio tra i due dice tutto, persino Vittoria inizia a capire che il suo ex sta perdendo interesse per lei, perché ora c’è Giulia che riesce a capirlo molto meglio.

Don Matteo 14, la protesta dei fan

I telespettatori sono in fibrillazione per sapere come andrà a finire tra i due, se la scintilla che sembra essersi accesa produrrà la fiamma. E così cresce la protesta perché aspettare una settimana è davvero tanto. Qualcuno sul profilo Instagram della fiction commenta: “Però non potete fare così!!!!!! Io non resisto fino a giovedì!!!!!!!! 😥😥😥😥😥😥😥 Il capitano top ❤️😍”.

L’entusiasmo per questa 14esima stagione è al top. La scena finale della sesta puntata è “da brividi”, scrive qualcuno. E sui social solo complimenti agli attori e agli sceneggiatori: “Io nn mi stancherei mai di guardare Don Matteo che emozione 😍”; “Ma la standing ovation per gli sceneggiatori stasera l’abbiamo fatta?!”; “Che bravi…😢😢😢 fiction meravigliosa 👏👏👏👏 il capitano però….con GIULIAAA….e Raul Bova top. Natalina dolcissima…un DON MATTEO meravigliosoooooo!”.

Don Matteo 14, anticipazioni puntata del 5 dicembre

La prossima puntata di Don Matteo 14 andrà in onda giovedì 5 dicembre su Rai 1. Si intitola L’erede. La mamma del Capitano, la famosa attrice Fiamma Durante, arriva a Spoleto e questo crea in lui molto imbarazzo, ma nel contempo contribuisce ad avvicinarlo a Giulia.