Ascolti tv del 28 novembre, Don Matteo 14 non ha rivali con il 22,1%

Fonte: Virginia Bettoja Raoul Bova in "Don Matteo 14"

La serata del giovedì è monopolizzata da Don Matteo 14, in onda su Rai 1. Anche se su Italia 1 è stato presentato un nuovo spin off delle Iene, intitolato Le Iene presentano: la cura. Mentre Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Endless Love.

Don Matteo, una delle fiction più longeve e amate della televisione italiana, non ha rivali quando si tratta di ascolti e share. D’altro canto, è difficile resiste alla simpatia del Maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, e al fascino di Don Massimo, alias Raoul Bova, che sta sostituendo egregiamente Terence Hill.

Nella sesta puntata, in tutto sono dieci, il Maresciallo Cecchini ha avuto una brillante idea: partecipare al gioco televisivo Reazione a Catena, in onda su Rai1. Ha poco tempo per mettere su una squadra. Dopo vari tentativi, riesce a coinvolgere sia la PM, appassionata del quiz televisivo, sia il Capitano Martini, desideroso di riavvicinarsi all’ex fidanzata. Nel frattempo, Giulia, interpretata da Federica Sabatini, ha cambiato lavoro socialmente utile ed è stata assegnata all’assistenza di una donna invalida che non sembra essere molto propensa a farsi aiutare dalla ragazza.

Su Italia 1 ha invece debuttato Le Iene presentano: la cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio. Il nuovo spin-off è un viaggio nella sanità di oggi e di domani, negli abissi delle liste d’attesa infinite e delle strutture da incubo, ma anche nelle eccellenze della ricerca e tra le terapie d’avanguardia.

Su Rete 4 è andato in onda il consueto appuntamento con Dritto e Rovescio, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari al timone di Splendida cornice.

Prima serata, ascolti tv del 28 novembre, Don Matteo 14 vola al 22,1%

Su Rai 1 Don Matteo 14 incolla al piccolo schermo 4.076.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Endless Love ha appassionato 2.603.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 il ciclo Delitti in Famiglia intrattiene 610.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: La cura, tutto quello che devi sapere per stare meglio interessa a 940.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 994.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 972.000 spettatori (6.6%). Su La7 PiazzaPulita è seguita da 776.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 per l’Europa League Real Sociedad-Ajax ottiene 499.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie piace a 439.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 28 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.319.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.798.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.019.000 spettatori pari al 14%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 541.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 il doppio episodio di N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.391.000 spettatori con il 6.6% (primo episodio: 1.260.000 – 6.2%, secondo: 1.542.000 – 7.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.182.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.588.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 992.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 911.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa a 1.744.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 Uefa Europa League ha raccolto 337.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 438.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 583.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio 2.934.000 spettatori pari al 20.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.131.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.457.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.705.000 spettatori (22.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (461.000 – 3.5%), la stagione 18 di N.C.I.S – Unità Anticrimine totalizza 308.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 354.000 spettatori con l’1.8%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 434.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 552.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.487.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.110.000 spettatori (5.7%) e Nuovi Eroi sigla 1.050.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 916.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 262.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 433.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 294.000 spettatori con il 2.2%, mentre Don’t Forget the Lyrics ottiene 423.000 spettatori con il 2.2%.