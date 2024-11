Ascolti tv del 21 novembre, Don Matteo con il ritorno di Terence Hill vola al 20,7%

Fonte: Ansa Terence Hill

L’appuntamento televisivo del giovedì sera è sempre con Don Matteo su Rai 1. Nella puntata andata in onda il 21 novembre, il ritorno di Terence Hill (il vero Don Matteo) non ha lasciato spazio più a nessuno, nemmeno alla seguitissima fiction di Canale 5 Endless Love. E nemmeno alla Coppa Devis, raggiungendo il 20,7% di share, anche se gli ascolti per la fiction più amata sono in calo.

Dopo una settimana di stop a causa della Nazionale di calcio, Don Matteo 14 è tornato su Rai 1. Nella quinta puntata abbiamo visto che il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Mentre Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina, intanto, il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa ed è qui che entra in gioco Don Matteo (Terence Hill). Anche se poi le cose non sono come sembrano.

Su Italia 1 l’inchiesta di Le Iene presentano: Inside è dedicata al caso di Serena Mollicone, trovata morta in un bosco. Secondo l’accusa, a seguito degli accertamenti del RIS svolti quasi vent’anni dopo i fatti, fu comprovato che l’omicidio avvenne all’interno della caserma dei Carabinieri di Arce, dove la ragazza entrò e non ne uscì più in vita.

Ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice su Rai 3 sono stati o psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, il regista e conduttore Pino Strabioli e Gianrico Carofiglio, mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha intervistato Giuseppe Conte.

Prima serata, ascolti tv del 21 novembre: Don Matteo 14 vince col 20,7% ma è in calo

Su Rai 1 Don Matteo 14 incolla al piccolo schermo 3.759.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.350.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 la Coppa Davis – Italia-Argentina intrattiene 2.424.000 spettatori pari all’11.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è seguito da 926.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 Splendida Cornice segna 803.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 858.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita interessa a 797.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 2012 ottiene 268.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie piace a 400.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 21 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.008.000 spettatori (19.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.223.000 spettatori (24.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.014.000 spettatori pari al 13.9%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.073.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 1.351.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.178.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.596.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 998.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo interessa a 1.800.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia gioca con 416.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 439.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte di 13 minuti e 595.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio 2.844.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.887.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.578.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.642.000 spettatori (21.5%).

Su Rai2 la Coppa Davis – Italia-Argentina, dalle 17:12 alle 20:38, totalizza 1.419.000 spettatori con il 9.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 436.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.480.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 1.103.000 spettatori (5.5%) e Nuovi Eroi sigla 900.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 945.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 218.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 372.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (238.000 – 1.7%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 395.000 spettatori con il 2%.