Don Matteo 14, scatta il bacio tra Giulia e il Capitano. Il verdetto del pubblico

Fonte: IPA Federica Sabatini è Giulia in "Don Matteo 14"

Finalmente è accaduto quello che tutti i fan di Don Matteo speravano: è arrivato il bacio tra Giulia, la sorella di Don Massimo, e il Capitano Martini. “È stato un momento magico“, anche se Diego non è convinto di questo amore nascente. Non riesce a lasciarsi andare perché nella sua mente c’è ancora Vittoria, anche se il suo cuore palpita per Giulia.

Don Matteo 14, sfiora i 4 milioni

La puntata del 5 dicembre di Don Matteo 14, intitolata L’erede, segna un altro trionfo a livello di ascolti tv. Questa resta una delle serie più amate del pubblico italiano, nonostante siano passati quasi vent’anni dalla prima puntata. Come sempre Don Matteo è il leader della serata con quasi 4 milioni di telespettatori incollati allo schermo a seguire le vicende del Maresciallo Cecchini e dei suoi amici.

D’altro canto, le nuove storie di questa stagione stanno davvero appassionando il pubblico di Don Matteo. E poi nell’ultima puntata andata in onda, c’era come super ospite una delle attrici italiane più amate, Tosca D’Aquino (leggi la nostra intervista), che interpretava la mamma del Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea). Un’attrice brillante, Fiamma Durante, che non esitava a girare qualche scena sotto la doccia, come ricorda piccata la moglie di Cecchini.

L’arrivo improvviso di Fiamma Durante a Spoleto sconvolge la vita di Diego e non solo, anche perché ha uno scopo preciso, quello di racimolare soldi per poter produrre la sua nuova commedia. La sua presenza fastidiosa però spinge Martini direttamente nelle braccia di Giulia, interpretata da Federica Sabatini.

Il bacio tra Giulia e il Capitano

Così, finalmente, la grande intesa, che già si era vista nella precedente puntata, tra la sorella di Don Massimo e Diego si concretizza in un bacio appassionato, almeno da parte di Giulia. Il Capitano è ancora reticente e confuso. Ma il pubblico sa che la sua felicità dipende tutta dall’accettazione di questo amore.

E così nei commenti sul profilo Instagram ufficiale di Don Matteo 14 si legge: “Secondo me lui si sta gradualmente innamorando di lei. È un’ amicizia che diventerà una cosa più grande 😍😍😍”; “Anche Diego sa che l’amore che sta iniziando a provare per Giulia è molto più forte di quello che prova per Vittoria🥹”; “Lui credo sia molto confuso…magari ha paura di rimanere nuovamente deluso dall’amore”; “Per come la penso.. Giulia dovrebbe farsi un po’ desiderare adesso così Diego si renderebbe conto che sente proprio il bisogno di andare a cercare e di parlare con Giulia ❤️”.

Insomma, tutti pronti a dare consigli, ma soprattutto l’imperativo categorico per il Capitano è “svegliati“, non farti scappare Giulia.

Le lacrime dei fan: è la puntata più bella

L’erede è stata definita dai fan di Don Matteo 14 la puntata più bella fino ad ora. E non solo per il bacio finalmente arrivato. Il Capitano si è riconciliato con la madre e lo stesso ha fatto Giulia, un trionfo di abbracci ed emozioni che ha commosso tutti.

“Questa serie credo sia, per me, la più emozionante di tutte❤️. Le precedenti erano forse più esilaranti, ma quest’ultima è veramente profonda e toccante, Giulia è davvero un personaggio fantastico, potrei forse dire che lei valga la serie❤️”: scrive qualcuno. E in tanti sono d’accordo nel ritenere che più di Don Massimo (Raoul Bova) o di Cecchini (Nino Frassica) sia Giulia la vera scoperta della 14esima stagione.

Don Matteo 14, anticipazioni puntata del 12 dicembre

Nella prossima puntata di Don Matteo 14, che andrà in onda giovedì 12 dicembre, il Maresciallo Cecchini trova un test di gravidanza e sospetta che sua nipote Martina (Roberta Volponi) sia incinta. Intanto, Diego non si arrende nei confronti di Vittoria che inizia ad avere dei dubbi sul fidanzato Egidio.