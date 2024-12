Don Matteo 14, grande delusione. Nessuno si aspettava finisse così tra Giulia e il Capitano

Grandissima delusione per i fan di Don Matteo 14. Nella puntata, la penultima, del 17 dicembre, ancora niente da fare tra il Capitano Martini e Giulia. Anzi le cose sembrano essere precipitate definitivamente, perché lui si è convinto di amare Vittoria e di volerla sposare.

Don Matteo 14, delusione per il Capitano e Giulia

Don Matteo 14 è arrivato agli sgoccioli e tutti speravano di vedere trionfare l’amore tra il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo (Raoul Bova). E invece… Non è così. Gli autori ci lasciano con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio che va in onda giovedì 19 dicembre.

Sul profilo Instagram di Don Matteo si legge: “C’eravamo quasi amati o c’eravamo quasi riusciti, ma anche questa sera un grandissimo palo per i #Mezzanottini… 😢 Aspettiamo l’ultima puntata o abbandoniamo la nave? 😕”. Eppure Giulia ha fatto di tutto per attrarre Dario e con l’abito scintillante da principessa era magnifica. E allo stesso tempo Dario sembrava incantato e lusingato dalla dichiarazione d’amore, fatta di nascosto, da lei, mentre confessava ad Egidio quanto amava il Capitano.

Ma forse proprio queste parole lo hanno scosso. Non riesce ad abbandonarsi a questo sentimento puro e forte e preferisce la tranquillità che la relazione con Vittoria gli garantisce.

I fan protestano. “E niente… scena bellissima e intensa… come tutte quelle tra Giulia e Diego… però lui va via… dopo aver detto che è bellissima e aver scoperto che lei lo ama … e soprattutto dopo averla quasi baciata… perché alla fine le parole di Giulia l’hanno colpito al cuore ❤️… può scappare, può aver chiesto a Vittoria di sposarlo… può ribadire di amare Vittoria… ma prima o poi dovrà fare i conti con i suoi veri sentimenti… perché le parole di Egidio sembravano rispecchiare le emozioni di Diego… però ha paura di perdere il controllo… mi rifiuto di credere che sia solo amicizia la sua… quindi si rimane a bordo e si continua a tifare per i mezzanottini ❤️, anche se ormai sembra impossibile … forza Giulia non mollare”.

E ancora c’è chi è proprio arrabbiato: “Capitano Diego Dodo Baccalà Torsolone Martini……abbiamo capito che sei cieco e sordo però sai parlare(male) e da emerito CRETINO sei fuggito dalla principessa Giulia per andarti a proporre all minestra riscaldata……beh se non rientri in te entro giovedì, che l’acidità di stomaco ti faccia compagnia fino alla prossima stagione!😡”. “Ci avete deluso tanto. Non avete scritto bene questo finale. E ps Diego sta in terrazza con Giulia e non ha le vertigini. Strano vero ??”.

“Mi chiedo che cos’altro debba fare Giulia. D’altronde lei lo aiuta a condividere, lei lo bacia, lei gli chiede di andare a bere una birra insieme, lei gli dice che forse non è lui sbagliato ma semplicemente che con Sconfitta non sono compatibili. Che cosa deve fare più questa cucciola per far svegliare il capitano? Distinti cordiali.”