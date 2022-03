Domenica In, il ritorno di Red Canzian: lacrime di felicità per Mara Venier

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Un momento di grande commozione, quello tra Red Canzian e Mara Venier a Domenica In: l’ex bassista dei Pooh è uscito dall’ospedale dopo ben due mesi in cui ha dovuto affrontare un grave problema, ma a soli due giorni dalle dimissioni ha deciso di incontrare la sua amica Mara per raccontare il suo difficile percorso con la malattia, in cui la presenza di sua moglie Beatrice è stato non solo importante, ma fondamentale.

Red Canzian, l’incontro commovente con Mara Venier

Un incontro commovente, pieno di sincerità e soprattutto fatto di grande amicizia, quello tra Red Canzian e la conduttrice di Domenica In. Mara Venier è apparsa con gli occhi lucidi già al momento dell’annuncio dell’ospite, e quella commozione è durata per tutto il tempo dell’intervista, soprattutto durante il racconto della malattia dell’artista che, nonostante tutto, si ritiene un uomo molto fortunato.

“Questo è stato un periodo lungo, doloroso, faticoso, che mi ha spaventato all’inizio”, ha raccontato Red Canzian visibilmente emozionato, soprattutto dalla presenza di sua moglie Beatrice Niederwieser, la quale è stata fondamentale durante il percorso in ospedale del marito. “Parlare di Bea, è come se dovessi parlarti delle bricole. Lei è la mia bricola, a cui mi aggrappo nei momenti difficili. Quello che ha fatto lei è incredibile”, ha spiegato l’artista. Le bricole, così sono chiamate in Veneto, sono delle strutture che indicano le vie d’acqua; per Red Canzian, sua moglie è proprio questo, una donna in grado di indicargli la via e soprattutto una spalla su cui aggrapparsi quando le cose non vanno bene. Beatrice ha gestito perfino il musical scritto da lui, Casanova Opera Pop: “Ho lasciato a lei e ai miei figli l’onere di mettere in scena Casanova. Lei era attenta nel fare ciò che io avrei fatto. Era ovunque. Io mi sento ogni tanto in colpa di far vivere a lei e ai miei figli un dolore così”. Un senso di colpa che, come gli ha ricordato Mara Venier, non ha senso di esistere poiché la salute non è controllabile e non può essere una colpa.

Red Canzian, perché era in ospedale

L’ex bassista dei Pooh, che ad oggi è impegnato come solista, sta lentamente riprendendo le redini del suo corpo e della sua voce. Ospite da Mara Venier, è stato protagonista di un momento delicato e bello, in cui la conduttrice non ha trattenuto le lacrime di commozione raccontando a tutto il pubblico quanto sia grande il bene che la lega all’artista, rivelando anche di avergli mandato ogni mattina, durante la permanenza in ospedale, un messaggio.

Un calvario che ha avuto inizio il 4 gennaio: Red Canzian ha affrontato una grave infezione, e ora per due anni dovrà attenersi a una cura antibiotica; esattamente dopo due mesi, il 4 marzo, è stato dimesso dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in cui era stato ricoverato d’urgenza, e subito ha deciso di partecipare al programma della sua cara amica Mara Venier. “Pronti a combattere e a ripartire“, ha detto, mandando un grande messaggio di forza nonostante il brutto periodo.