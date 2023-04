“Domenica In”, Mara Venier non sta bene: “Costretta a condurre seduta”

Fonte: Ansa Mara Venier

Mara Venier non sta bene ma Domenica In non si ferma. La conduttrice di Venezia ha infatti affrontato con grande coraggio la puntata del 16 aprile, nella quale si è presentata non al massimo della sua forma fisica. Lo aveva anticipato nelle sue stories di Instagram, nelle quali ha raccontato di essere rimasta vittima del colpo della strega e di aver assunto tutti i medicinali necessari per alleviare il blocco e il dolore. Le sue condizioni di salute non destano comunque preoccupazione, tant’è che lei stessa ha deciso di condurre la trasmissione anche se da seduta.

Mara Venier non sta bene, la scelta per Domenica In

È al timone di Domenica In ormai da tantissimi anni e, anche quando Mara Venier non sta bene, lo spettacolo non si può fermare. È quello che ha deciso, con fermezza, anche per la puntata del 16 aprile, che conduce senza muoversi troppo per tenere a bada il dolore causatole dal colpo della strega. Secondo quanto riportato da lei stessa nelle sue stories di Instagram, nelle quali è solita intervenire per aggiornare il suo pubblico, il disturbo la starebbe affliggendo da almeno 3 giorni.

La presentatrice ha comunque raggiunto il suo camerino per gli ultimi ritocchi del trucco ed è da qui che ha informato tutti circa le sue condizioni di salute: “Allora ragazzi, colpo della strega da tre giorni. Stamattina punture per rimettermi in piedi, si tenta di andare in onda e di portare a casa la puntata di Domenica In“.

Non è però la prima volta che le capita di dover andare in onda benché non sia al massimo delle sue forze. Era successo nel 2021, ancora in pandemia, quando aveva deciso di lavorare nonostante un intervento di chirurgia dentale riuscito male e una conseguente paresi facciale, che le aveva creato una serie di difficoltà. Una forza incredibile, dimostrata tutta andando in scena, che l’ha sorretta fino all’ultima puntata di stagione trasmessa a fine giugno.

Perché Mara Venier conduce seduta

Come abbiamo spiegato, Mara Venier ha scelto di andare in onda nonostante abbia grandi difficoltà a muoversi. Con l’aiuto dei farmaci e di una serie di supporti riscaldanti che l’hanno rimessa in piedi in maniera precaria, la conduttrice ha raggiunto il centro del palco ma non può assolutamente muoversi per non peggiorare la sua condizione, oltre che per non sentire dolore.

Gli ospiti del 16 aprile

Sono comunque assicurate le interviste che da sempre caratterizzano la prossemica del programma, con Mara Venier perfetta padrona di casa. Tantissimi sono infatti gli ospiti di domenica 16 aprile. In studio ci sono: Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci per ricordare gli anni del magnifico Derby Club Milano. Paolo Jannacci, poi, omaggia suo padre Enzo.

E ancora, Elisabetta Gregoraci, pronta raccontarsi e tornare sulla separazione da Flavio Briatore – con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per amore di suo figlio Nathan Falco – e suo padre Mario; Rocco Hunt per la presentazione del suo nuovo singolo Non litighiamo più; Stefania Pezzopane, per raccontare della fine della sua storia con Simone Coccia Colaiuta e Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa a Mazara del Vallo, in circostanze misteriose, nel 2004.