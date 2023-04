Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, perché si sono lasciati dopo 9 anni

Fonte: IPA Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, perché è finita

Una storia d’amore a dir poco tormentata, ma soprattutto finita al centro della cronaca rosa per troppo tempo, fino a quando il clamore non si è placato: Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati. A darne l’annuncio l’ex coppia stessa su Instagram in un lungo post e con una foto in bianco e nero, dove erano ancora innamorati, per celebrare gli anni che hanno trascorso insieme e che non hanno intenzione di tradire o sminuire.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

La loro storia d’amore è stata intensa, ma anche piuttosto tormentata, soprattutto a seguito degli attacchi sui social (e non solo) per la differenza d’età. Solo un numero, come hanno spesso sostenuto i diretti interessati, ma gli anni di differenza non li hanno mai divisi, e non l’hanno fatto nemmeno questa volta. Su Instagram, Stefania Pezzopane insieme a Simone Coccia Colaiuta hanno annunciato di essersi lasciati, per una serie di motivi.

“Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi”, hanno scritto in un post celebrativo dei loro anni insieme, raccontando non solo la felicità, ma anche le difficoltà che hanno dovuto incontrare.

Perché si sono lasciati

Nell’era dei social e delle notizie che corrono veloci, delle ipotesi e degli indizi, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno preso una decisione: raccontare sin da subito i motivi che li hanno spinti a prendere questa scelta, probabilmente con lo scopo di evitare e prevenire qualsiasi clamore.

“Anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro. Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia”. Frasi emozionanti, che non lasciano spazio a nessuna interpretazione, solo a una enorme tenerezza per un amore finito, che si è trasformato in profondo affetto.

La storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

“Noi vi siamo grati per l’amicizia e l’affetto che ci avete dato in questi 9 anni”, l’ex coppia ha voluto anche ringraziare i follower su Instagram e i fan che hanno compreso il loro amore, togliendo il velo del giudizio dinanzi agli occhi. La loro storia d’amore aveva raggiunto la popolarità durante il Grande Fratello, dove Simone era tra i concorrenti. Nel corso della sua carriera, lo abbiamo visto anche a Uomini e Donne da Maria De Filippi.

A Novella 2000, Simone aveva raccontato in una intervista come si erano conosciuti: si era avvicinato a lei per farle i complimenti per il suo lavoro, ancor prima di andare nel reality show. Si erano scambiati i numeri di telefono e, alla fine, complice un aperitivo, si erano visti e amati sin da subito. Un vero e proprio colpo di fulmine che per nove anni ha reso migliore la loro vita.