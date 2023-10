Fonte: Getty Images Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

La storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta ha sempre fatto discutere per via della grande differenza d’età tra i due e per una mera questione di apparenze. Una ex Senatrice e un ex spogliarellista che stanno insieme non sono esattamente una coppia canonica. Ma i sentimenti vanno al di là del pregiudizio e lo hanno dimostrato anche quando, dopo un momento di crisi e di allontanamento, hanno deciso di riprovarci e tornare insieme. Lui è tornato a parlarne in un’intervista a Novella 2000, spiegando che proprio di recente hanno deciso di compiere il “grande passo”.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono tornati a convivere

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio“, queste erano state le poche ma significative parole con le quali Simone Coccia Colaiuta era tornato a parlare del suo rapporto con Stefania Pezzopane. I due avevano deciso di comune accordo di separarsi dopo una storia lunga ben nove anni. Un periodo felice che aveva lasciato il posto alla necessità di prendersi una pausa l’una dall’altro per ritrovare un pizzico di serenità.

L’ex spogliarellista aveva già lasciato intendere la possibilità di un ritorno di fiamma quando, intervistato da Mara Venier a Domenica In, aveva ammesso di essere rimasto in ottimi rapporti con la sua ex compagna, definendo il loro allontanamento come una momentanea “pausa di riflessione”. E cos’ è stato.

A Novella 2000 ha rivelato di aver sempre “lasciato la porta aperta” alla Pezzopane: “Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato. Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento”, ha spiegato. “Avevamo bisogno di provare a staccare, anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione“.

Poi il “grande passo”. Dopo aver trascorso una breve vacanza insieme a Barcellona, Simone Coccia Colaiuta ha rivelato al settimanale di averle chiesto di tornare a convivere “A L’Aquila, dove Stefania è consigliere comunale e dove io posso gestire le mie attività” e che lei ha accettato, senza esitazione.

Perché Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si erano lasciati

Per annunciare la rottura, la stessa Stefania Pezzopane aveva condiviso sul suo profilo Instagram un lunghissimo post in cui spiegava le ragioni di questa decisione. Nulla a che vedere con le critiche e le maldicenze della gente, pronta a puntare il dito contro una coppia dalle evidenti differenze: di età, di stile di vita, di background. Tutto lasciava pensare che tra i due non potesse esserci compatibilità ma il tempo ha smentito tali pensieri. Nove anni insieme non sono pochi.

Eppure c’è stata l’esigenza di allontanarsi, di concedersi una pausa per riflettere sul presente e sul futuro. “Siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro – aveva spiegato l’ex Senatrice -. Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia”. Adesso, però, sembrano uniti più che mai.