Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta su Instagram: “Un nuovo inizio”

Fonte: IPA Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, nuova foto di coppia

La fine di un amore lascia sempre un po’ di amaro in bocca, specialmente quando i protagonisti hanno dato vita a una storia lunga e intensa, che è riuscita a superare ogni pregiudizio o maldicenza. Stefania Pezzopane e il compagno Simone Coccia Colaiuta avevano annunciato la separazione lo scorso aprile dopo ben nove anni insieme, con un lunghissimo post che spiegava come il sentimento fosse mutato nel tempo, lasciando il posto a un rapporto di amicizia. Qualcosa, però, sembra esser cambiato come lascia intendere la nuova foto condivisa dalla coppia su Instagram. Che sia davvero “un nuovo inizio”?

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, la foto di coppia su Instagram

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. Una frase tanto semplice quanto pregna di significato quella condivisa da Simone Coccia Colaiuta a corredo di uno scatto di coppia giunto in modo del tutto inaspettato. Perché se è vero che i rapporti con la ex compagna Stefania Pezzopane erano rimasti ottimi, per sua stessa ammissione, quanto ha deciso di mostrare su Instagram sembra raccontare di un ritorno di fiamma.

Sono felici e sorridenti più che mai mentre si godono un momento di relax lontano da tutto e da tutti, specialmente da chi non ha mai lesinato critiche nei confronti di una coppia sulla quale c’è chi ha sempre avuto da ridire. Troppo diversi, troppa la differenza di età, a detta di alcuni. Ma i sentimenti non guardano in faccia a questi dettagli e la loro storia d’amore, lunga ben nove anni, ne è stata la lampante dimostrazione.

Che siano davvero pronti a “un nuovo inizio”? A giudicare dalla foto sembrerebbe proprio di sì. Un’immagine che, in fondo, fa eco a quanto lo stesso Simone Coccia Colaiuta aveva affermato in un’intervista a Domenica In, incalzato da Mara Venier: “Io sicuramente non dico che non ci tornerò più: siamo rimasti in ottimi rapporti, quello con Stefania è un rapporto che continua a vivere. Ci diamo il buongiorno e la buonanotte, forse è solo un momento di riflessione”. “Non avrò mai più una donna così”, aveva aggiunto.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, la rottura e le critiche

Dapprima il colpo di fulmine, poi una passione che si è trasformata in nove anni di vita insieme, l’una al fianco dell’altro al di là di ogni aspettativa e di ogni maldicenza. Quando in una coppia la differenza d’età è così evidente, i commenti negativi non tardano a fioccare. Eppure per Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta tutto questo non è mai stato motivo di crisi, né causa di rottura.

Quest’ultima era arrivata dopo un’attenta riflessione, come la stessa ex deputata aveva spiegato su Instagram. Nessun rancore né odio, solo la consapevolezza che negli anni si cambia e insieme alla persona in sé a cambiare sono anche prospettive, esigenze, obiettivi. Pur essendo chiaro e dettagliato, però, l’annuncio condiviso dalla coppia lo scorso aprile aveva sollevato un vero e proprio polverone: qualcuno non ha creduto alle loro parole, ritenendola una “mossa” pubblicitaria per attirare l’attenzione su di sé.

Tutte supposizioni, ovviamente. L’unica certezza al momento è che tra i due il sentimento non si è mai spento del tutto e che, con molta probabilità, i due ex potrebbero esser pronti a concedersi una nuova chance.