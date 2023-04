“Domenica In”, Simone Coccia fa un passo indietro: “Con Stefania Pezzopane non è davvero finita”

Fonte: IPA Stefania e Pezzopane Simone Coccia, è davvero finita?

Nonostante le critiche, la verità è che quella tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane è stata una vera e propria favola moderna ed è per questo la loro rottura, annunciata via social qualche settimana fa, ha fatto tanto scalpore.

Domenica scorsa ospite di Mara Venier a Domenica In c’era la stessa Pezzopane che, con le lacrime agli occhi, ha raccontato la sua versione delle cose e – per pareggiare i conti – questa settimana è stata la volta di Simone Coccia, il quale, a sorpresa, è apparso possibilista all’idea che il loro amore non sia in realtà realmente giunto al capolinea.

Simone Coccia a Domenica In: “Con Stefania Pezzopane non è davvero finita”

Ospite del programma della domenica di Rai 1 condotto da Mara Venier, Simone Coccia ha raccontato la sua verità sulla fine della storia con Stefania Pezzopane.

La coppia, estremamente discussa, aveva annunciato la rottura il 7 aprile scorso con un lungo post su Instagram apparso sul profilo della politica e che esordiva così: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

La scorsa settimana, la Pezzopane era stata ospite a Domenica In e durante la lunga chiacchierata con Mara Venier aveva parlato dei motivi di questa rottura. “Piano piano abbiamo deciso, con molto dolore e molta tristezza, che dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare”.

Questa settimana, è stato invece Simone Coccia a rivelare la sua verità, sempre a Domenica In: “Il rapporto con Stefania era cambiato si era trasformato in amicizia. Nessuno dei due ha la colpa è venuto a mancare l’amore che si è trasformato in amicizia. Forzare le cose è inutile”.

Nonostante queste parole, Mara Venier ha immediatamente notato un brillio negli occhi di Simone Coccia nel parlare della ex e, dopo averglielo fatto notare, lui stesso ha fatto un passo indietro: “Io sicuramente non dico che non ci tornerò più: siamo rimasti in ottimi rapporti, quello con Stefania è un rapporto che continua a vivere. Ci diamo il buongiorno e la buonanotte, forse è solo un momento di riflessione”.

Domenica In, Simone Coccia: “In futuro non troverò mai una donna come Stefania Pezzopane”

Come ben noto, la storia tra Stefania Pezzopane (ex deputata) e Simone Coccia (tatuatissimo ex ballerino ed ex spogliarellista), ha fatto molto scalpore e mietuto tantissimi giudizi non richiesta per la diversità che contraddistingue questa (ex?) coppia.

Ospite da Mara Venier, Simone si è sfogato proprio in merito agli attacchi subiti: “Abbiamo subito tante atrocità solo perché eravamo innamorati e diversi. Ma tra due pianeti diversi c’è attrazione. Quella con Stefania è stata la storia più importante della mia vita e in futuro non troverò mai una donna del genere”.

Uno dei momenti più difficili per la coppia Pezzopane-Coccia è stato quello in cui Simone ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip del 2018. All’epoca, Stefania aveva difeso a spada tratta il loro amore, inondato dalle critiche e da ferocissimi (pre)giudizi.

Mara Venier durante l’intervista a Coccia ha riproposto proprio alcuni spezzoni di quel periodo e, dopo averli rivisti, Simone ha commentato così: “Stefania è sempre stata un gradino sopra anche a chi è sopra di lei. È piccola di statura ma arriva dove uomini altissimi non sono mai arrivati e mai arriveranno”. Queste parole, accompagnate alla dolcezza dello sguardo di Coccia nel parlare della ex, potrebbero essere la conferma che davvero questa favola non è ancora finita.