“Domenica In”, Stefania Pezzopane e la rottura con Simone: la sua verità

Fonte: IPA Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Reduce dalla dolorosa rottura con Simone Coccia Colaiuta, Stefania Pezzopane si racconta a Domenica In, ospite di Mara Venier. L’annuncio della coppia è arrivato per mezzo social pochi giorni fa e, ora, la parlamentare spiega i motivi di questo addio e ripercorre una storia d’amore che, nel corso di questi anni, ha vissuto di passione ed interessi in comune, ma anche di numerose critiche ricevute. “Abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare”, la confessione.

Stefania Pezzopane e l’addio a Simone: “Dovevamo lasciarci con amore”

Stefania Pezzopane ha scelto Domenica In per raccontare il suo dolore dopo la rottura con Simone Coccia Colaiuta. La coppia si è detta addio dopo 9 anni d’amore, con la consapevolezza, nonostante tutto, di averlo vissuto a 360°, in totale libertà e contro ogni pregiudizio. “Tante storie finiscono, e anche la nostra è finita. Ci siamo lasciati con amore, questo è sicuro” confessa a Mara Venier.

Nell’ultimo periodo la coppia ha vissuto una fase calante nella propria relazione, che li ha portati a maturare di comune accordo questa decisione: “La storia che abbiamo vissuto è stata bella, però nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni. Pur volendoci molto bene, avendo grande rispetto l’uno per l’altra, ci accorgevamo che c’erano meno interessi. E siccome l’amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e quindi pian piano abbiamo deciso, con molto dolore e tristezza, che dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare”.

Una scelta dettata dal cuore, dunque: “L’impegno che abbiamo preso è quello di guardarci con il sorriso. La scelta di separarci non significa non volersi bene e non rispettarsi, anzi. Ci vogliamo bene, ci rispettiamo e questo nostro modo di lasciarci lo considero un atto d’amore. Perché stare insieme e amarsi è una cosa impegnativa e va fatta fino in fondo, e non ci devono essere falsità e ipocrisie”.

Stefania Pezzopane, il loro amore e i pregiudizi delle persone

Stefania Pezzopane ha ripercorso a Domenica In i capitoli più belli della storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta: “Ci siamo innamorati delle nostre differenze, delle nostre segrete emozioni che non si erano mai manifestate. Io mi sono innamorato della sua energia, lui forse della mia saggezza. E questa energia e questa saggezza hanno convissuto creando situazioni molto belle, di passione, emozione, divertimento, esplorazione”.

Tuttavia, la coppia ha dovuto fare i conti anche con la cattiveria, gli attacchi e i pregiudizi delle persone: “Già ai primi incontri lo sguardo degli altri era torbido, il nostro stare insieme no. Lì si è creato il primo dubbio, e abbiamo deciso: ‘Perché dobbiamo nasconderci? Siamo liberi, ci stiamo volendo bene, non abbiamo nulla da nascondere'”.

La coppia ha cercato di non lasciarsi travolgere dal giudizio altrui, vivendo il proprio amore alla luce del sole e in piena libertà. Ma la Pezzopane ammette con grande amarezza: “Sono dei poveracci, non vanno oltre il loro naso e non comprendono l’amore forse perché non lo vivono. Credo che chiunque abbia vissuto l’amore vero, non si preoccupa quanto sia alto, quali lavori si fanno, quali età si hanno: l’amore è amore. Non dovremmo preoccuparci di queste differenze. Dobbiamo assecondare l’amore, perché di amore c’è bisogno“.