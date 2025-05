Domenica In si allunga: cambia la data dell’ultima puntata con Mara Venier

Rimandate le ferie anticipate di Zia Mara, che resterà in video per un'altra settimana dopo gli ottimi ascolti delle ultime puntate

Fonte: IPA Mara Venier

Doveva chiudere il prossimo 11 maggio ma la Rai ha deciso di allungare Domenica In. Del resto gli ottimi ascolti delle ultime puntate, ma più in generale di tutta questa stagione, parlano chiaro: il pubblico non è di certo stanco di Mara Venier. Che non andrà più in ferie in anticipo, come previsto inizialmente, ma resterà in video una settimana in più.

Quando finisce Domenica In con Mara Venier

Il blog di Davide Maggio ha annunciato che l’ultima puntata di Domenica In andrà in onda domenica 18 maggio, subito dopo la finale dell’Eurovision Song Contest, uno degli eventi più attesi della stagione. E di cui si parlerà sicuramente tanto anche nel salotto di Zia Mara, in vista di eventuali polemiche e trionfi.

Nonostante la puntata in più, Domenica In si fermerà qualche settimana prima rispetto al passato. Probabile che Mara Venier abbia preferito fermarsi prima per stare accanto al marito Nicola Carraro, che negli ultimi mesi ha affrontato diversi problemi di salute, a partire da un’insufficienza respiratoria, aggravata da un’ernia del disco e da una forma di diabete comparsa a seguito delle cure con cortisone.

Il produttore è stato costretto a vendere la sua casa di Santo Domingo, dove era solito trascorrere diversi mesi dell’anno, e si è trasferito a Milano, per stare più vicino ai figli nati da un precedente matrimonio. A seguirlo ovviamente la Venier, che per amore ha cominciato a fare la spola tra il capoluogo meneghino e la Capitale.

“La serenità di Nicola, la sua felicità sono anche le mie. Lui è l’amore grande, la famiglia è in assoluto la cosa più importante ed è giusto che la mia vita ora cambi un po’ orizzonti. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini. La quotidianità diventa preziosa”, ha detto Mara.

Tra l’altro la stessa Venier non ha attraversato un momento facile per via della sua salute: negli ultimi mesi è stata operata diverse volte all’occhio a causa di un’emorragia improvvisa alla retina.

Nonostante tutto, però, pare certo per il prossimo anno il ritorno di Mara Venier a Domenica In. Più volte la 74enne ha parlato di un addio al programma ma sembra che abbia deciso di restare per un’altra (forse ultima?) stagione. “Se mi vogliono rimango”, ha ripetuto più volte la diretta interessata, che potrebbe essere affiancata nella prossima stagione da Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo.

I programmi che finiscono e quelli che si allungano

Se Domenica In avrà una puntata in più, sembra che non ci saranno ulteriori slittamenti per gli altri daytime di Rai1. Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane di Eleonora Daniele ed È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici saluteranno il loro pubblico il prossimo venerdì 30 maggio, come stabilito all’inizio della stagione.

Andranno avanti invece fino a giugno, più precisamente fino al 27, La volta buona di Caterina Balivo, La vita in diretta di Alberto Matano e Affari tuoi di Stefano De Martino. Al momento non sono stati ancora ufficializzati i programmi e conduttori del daytime estivo in onda nei mesi più caldi.