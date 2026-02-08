Domenica In, anticipazioni dell’8 febbraio: arrivano Rocío Morales e Mika

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nuovo appuntamento con Domenica In: nella puntata dell’8 febbraio, in diretta dalle 14.05 dagli studi Fabrizio Frizzi, Mara Venier accoglierà nel suo salotto l’attrice Rocío Muñoz Morales, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. Ma non mancheranno un’ampia pagina dedicata a Sanremo e il consueto spazio per attualità e gossip.

Gli ospiti di Domenica In dell’8 febbraio

Sono moltissimi gli ospiti che domenica 8 febbraio Mara Venier accoglierà nel suo salotto. Su tutti, l’attrice Rocío Muñoz Morales, che si racconterà tra carriera e vita privata: da poco, infatti, è terminata la lunga relazione con Raoul Bova, che l’ha vista al centro della cronaca rosa per diversi mesi.

La showgirl spagnola parlerà probabilmente anche del presunto flirt con Andrea Iannone, con cui avrebbe iniziato una frequentazione dopo la fine della storia dello sportivo con la cantante Elodie. In più occasioni, invece, la bella Rocìo ha smentito le voci di una “simpatia” con Stefano De Martino, definendolo solo “un caro amico”. Da Mara arriveranno anche Antonio Albanese e Giuseppe Battiston per presentare il film Lavoreremo da grandi, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni.

Ampia la pagina dedicata alla musica. Mika sarà in collegamento da Rouen, in Francia. per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo, che farà tappa anche in Italia. In studio, invece, saranno presenti i Tiromancino: il gruppo romano è tornato sulle scene dopo anni di assenza con il singolo Gennaio 2016, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato Quando meno me lo aspetto.

Domenica In, la pagina dedicata a Sanremo

Con l’avvicinarsi di Sanremo 2026, nel salotto di Domenica In la padrona di casa passerà in rassegna momenti cult ed edizioni passate della kermesse in compagnia dei protagonisti della musica italiana. Nella puntata dell’8 febbraio, Mara avrà con sé in studio alcuni ex partecipanti del Festival, che reinterpreteranno alcuni dei brani più amati all’Ariston.

Sono previste esibizioni di Marco Carta, vincitore con il brano La Forza Mia; Valerio Scanu, che ha trionfato con Per tutte le volte che; e Tiziana Rivale, che portò a Sanremo Sarà quel che sarà nel 1983. A loro, si aggiungono Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena e Gian Pieretti, per un revival delle hit sanremesi dagli anni ’50 ai ’70.

E chissà che, proprio in vista del Festival, Carlo Conti non decida nelle prossime puntate di concedersi una capatina nel salotto di zia Mara dopo l’esperienza a Verissimo con Silvia Toffanin.

Domenica In, l’attualità e il gossip

Torna anche il consueto appuntamento con l’attualità di Domenica In: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento.

Enzo Miccio, invece, racconterà una delle storie d’amore più romantiche di tutti i tempi: quella tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly. Iniziata come un colpo di fulmine a Cannes nel 1955, la relazione fu suggellata da un matrimonio faraonico l’anno successivo. Per amore del Principe, l’attrice lasciò Hollywood e si trasferì in Europa, dove rimase fino alla sua tragica morte nel 1982.

Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco La cassaforte di Domenica In.