Fonte: IPA Mara Venier

Domenica 24 novembre, dalle ore 14 alle 17,10 su Rai1 e Rai Italia, torna l’appuntamento settimanale con Domenica In, lo storico talk show condotto da Mara Venier. In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la puntata è, come di consueto, ricca di ospiti tra cinema, musica, comicità e letteratura. Ma chi ci sarà in studio? Scopriamolo insieme.

Domenica In, le anticipazioni del 24 novembre

L’apertura della puntata è dedicata al grande cinema italiano con la presenza di Pier Francesco Favino e del regista Premio Oscar Gabriele Salvatores. I due presenteranno il film Napoli-New York, uscito nelle sale il 21 novembre. Il lungometraggio, una storia di emigrazione e speranza, si preannuncia come una delle opere più intense della stagione cinematografica.

La musica torna al centro della puntata con due ospiti d’eccezione. Fausto Leali, una delle voci più particolari della musica italiana, celebrerà i suoi 80 anni con un’esibizione speciale. Il cantante proporrà alcuni dei suoi più grandi successi, alcuni dei quali indimenticabili, arricchiti dal singolo Amo tutto, tratto dal suo nuovo album natalizio Il mio Natale. Il momento musicale proseguirà con Francesco Gabbani, amatissimo dal pubblico, che porterà un medley dei suoi successi e il singolo Un sorriso dentro al pianto, scritto per Ornella Vanoni. Come autore, è anche presente nell’ultimo album di Mina, Gassa d’amante uscito il 22 novembre, per la quale ha scritto Buttalo via.

Gli altri ospiti

Tra gli ospiti più attesi, l’attore Massimiliano Gallo che si racconterà tra carriera e vita privata. Protagonista di numerose produzioni di successo, Gallo parlerà della sua nuova avventura televisiva con la serie Vincenzo Malinconico, in onda su Rai1 a partire da domenica 1 dicembre. Un’occasione per conoscere meglio l’uomo dietro l’attore e scoprire aneddoti inediti sul set e nella vita personale.

Lo spazio dedicato alla comicità vedrà protagonisti Tullio Solenghi e Massimo Lopez, due colonne portanti del teatro e della televisione italiana. Il duo presenterà il loro spettacolo teatrale Dove eravamo rimasti, in scena al Teatro Olimpico di Roma e in tournée in tutta Italia. L’intervista, tra risate e ricordi, sarà un’occasione per rivivere i momenti più divertenti della loro carriera e scoprire i segreti del loro nuovo show che li vede di nuovo insieme ma senza Anna Marchesini, con la quale formavano l’iconico Trio.

In tema cinematografico, sarà presente anche Riccardo Scamarcio, che presenterà il film Modì. Il progetto, diretto da Johnny Depp, è stato recentemente applaudito alla Festa del Cinema di Roma. Scamarcio parlerà del suo coinvolgimento in questa produzione e del rapporto con un regista di fama mondiale come Depp. I due sono stati ospiti di Che tempo che fa, dove hanno raccontato per la prima volta di come si siano conosciuti e piaciuti subito fino alla collaborazione che li ha portati insieme sul grande schermo.

Spazio alla letteratura con l’intervento di Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, che presenterà il suo nuovo romanzo comico Noblesse oblige. Con il suo inconfondibile stile, Vanzina racconterà le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere questa nuova opera e condividerà riflessioni sul panorama culturale italiano. La nuova puntata di Domenica In va in onda il 24 novembre, dalle 14, su Rai1.