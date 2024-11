Mina torna con Gassa d’amante, tracklist e data di uscita del nuovo album

Fonte: IPA Mina

Una voce indimenticabile, capace di risuonare nelle orecchie di nuove e vecchie generazioni senza risultare mai scontata o antica. Mina torna con Gassa d’amante, il suo nuovo album che, tra pezzi scritti da grandi firme e artisti agli esordi della propria carriera, regala ai fan della tigre di Cremona un progetto inedito che parla di amore.

“Gassa d’amante” è il nuovo album di Mina

Non ama farsi vedere e non ama rivedersi Mina. Una voce indimenticabile, che continua a far sognare i fan nonostante sia fuori dalle scene già dal 1978: una scelta, quella di stare lontana dai riflettori, che però non le pregiudica la possibilità di esprimersi con la sua musica, con quella voce potente che la contraddistingue.

Una personalità capace di apparire universale e intergenerazionale, come ha dimostrato nella sua collaborazione con Blanco: ora, Mina torna a cantare e lo fa con Gassa d’amante, il suo nuovo album in uscita il 22 novembre 2024.

Dieci brani scelti personalmente dalla cantante tra le migliaia che le vengono inviati di anno in anno. “È il direttore artistico più forte d’Italia, sono 60 anni che sceglie i pezzi giusti, che lega benché siano di autori diversi” ha spiegato suo figlio Massimiliano Pani nel presentare il progetto.

Fonte: Getty Images

“È sempre lei che ha l’idea e decide. Quando sceglie i pezzi è un lavoro molto lungo e paziente, ascolta professionisti e ragazzi nuovi ed è lei che mette insieme i pezzi del puzzle”. Gassa D’Amante, oltre a una serie di brani inviati da giovani esordienti, vede anche un pezzo scritto da Elisa Toffoli e uno da Francesco Gabbani, ma anche Non smetto d’aspettarti, un omaggio al grande Fabio Concato.

La cantante, con questo, album, conferma la collaborazione con Ferzan Ozpetek: il suo ultimo film, Diamanti, sarà accompagnato da L’amore vero, nona traccia dell’album.

“Gassa d’amante”, tracklist dell’album di Mina

Il titolo del nuovo album di Mina si rifà al nodo a occhiello dei marinai, e parla di amore sotto ogni punto di vista. “Si sente che ha messo una parte di cuore e anima in più, si è divertita a cantare questo disco e l’ha fatto magistralmente. Ci siamo stupiti anche noi, è migliorata anche la voce e non so davvero come sia possibile. Ha un grande strumento, non lo ha alterato e lo usa con intelligenza” ha continuato il figlio della cantante.

Improbabile, poi, pensare di rivederla sulle scene: “Tanti artisti sono legati al loro personaggio ma Mina, sta benissimo da sola con se stessa, con quella ragazza di Cremona che non si preoccupa se la dimenticheranno, poi se qualcuno la ama… la amano nonostante questo”.

Nonostante la sua assenza fisica, comunque, in tantissimi continuano ad amarla, anche all’interno delle nuove generazioni: “Dopo il duetto con Blanco, quasi tutti i ragazzi di questa nuova generazione vorrebbero fare qualcosa con lei perché ritengono che sia avanti. Un paradosso sociologicamente interessante”.

Ecco la tracklist completa dell’album:

Non smetto di aspettarti, remake di Fabio Concato

Dispersa

Per dirti t’amo

Amami e basta

Senza farmi male, di Elisa Toffoli

Il cuore si sbaglia

È così che funziona

Buttalo via, di Francesco Gabbani

L’amore vero

Non ti lascerò