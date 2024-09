Il ritorno di Mina, la cantante ha collaborato ad una nuova collezione di Balenciaga

Fonte: Getty Images Mina

Una partnership inaspettata, ma che promette bene a dir poco: Mina e Balenciaga si uniscono per la realizzazione di una capsule collection che celebra la musica della Tigre di Cremona e anticipa l’uscita del suo nuovo singolo L’amore vero. Si tratta di una novità assoluta per la cantante italiana: è infatti la prima volta che Mina sceglie di pubblicare nuova musica in partnership con un marchio e che collabora ufficialmente con una casa di moda.

Il nuovo progetto di Mina e Balenciaga

Si intitola Balenciaga Music Mina la capsule collection in vendita dal 19 settembre e frutto della collaborazione tra Mina e Demna Gvasalia, direttore creativo della maison. La collezione comprende una t-shirt in edizione limitata con il volto della cantante e, sul retro, la lista completa dei suoi 106 album. C’è di più: l’etichetta dell’indumento sarà dotata di un chip NFC (Near Field Communications) che, attivato da un dispositivo compatibile, permetterà di ascoltare in anteprima L’amore Vero, nuovo singolo di Mina che anticipa l’uscita del prossimo album natalizio dell’artista.

Fonte: Getty Images

Non mancheranno inoltre anche degli occhiali da sole, accessorio da sempre distintivo del look della Tigre di Cemona: il modello creato da Balenciaga si ispira proprio all’iconico trucco occhi della diva e, come nel caso delle magliette, sugli accessori sarà inciso un codice QR esclusivo per accedere al singolo.

Parallelamente alla capsule collection, Mina ha realizzato anche una playlist di 50 brani: non una compilation dei suoi successi, ma un vero e proprio viaggio nel suo universo musicale. Un’esplorazione a 360 gradi in cui trovano spazio artisti differenti da Vivaldi a Bruno Mars, da Cole Porter agli Aerosmith, da Battisti a Sinatra. Nella tracklist sono solo due i brani interpretati da lei: oltre a L’amore vero, c’è una nuova versione del classico jazz This masquerade.

Mina, com’è nato il progetto con Balenciaga

A raccontare com’è nata la collaborazione tra Mina e Balenciaga è stato il direttore creativo della maison Demna Gvasalia. In un’intervista a Vogue il designer ha raccontato di essere da anni un grande fan della cantante: “Tutto è nato nel 2011, una sera in un bar-ristorante, in Veneto. Alla radio hanno trasmesso una sua canzone, e, fulminato dalla straordinaria carica emotiva che quella voce, bellissima, era in grado di esprimere, ho chiesto ai miei amici italiani: chi è questa cantante? Mi sono segnato il nome, solo quattro lettere: Mina. Poi, arrivato a casa, andando online mi si è aperto un universo… Prima che me ne accorgessi, mi sono ritrovato a esserne totalmente ossessionato” ha raccontato.

Deciso ad omaggiare la straordinaria artista italiana, Demna si è quindi messo in contatto con il suo entourage: “Abbiamo iniziato a lavorare a distanza, come è sempre più comune fare oggi. Ho buttato giù delle idee, lei ne ha proposte altre; ci siamo poi scambiati del materiale per posta e non ti dico l’emozione quando, scartando il suo pacco, ho intravisto la firma scritta a mano di questa diva così elusiva. Insieme abbiamo deciso di creare una T-shirt speciale in edizione limitata, con davanti il suo iconico volto e dietro l’impressionante lista completa dei suoi 106 album”. Il resto è storia della moda (e della musica).