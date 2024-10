Diana Del Bufalo incanta, mai così magica. Tra sogni e desideri

Fonte: Ufficio stampa Tra sogni e desideri Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo incanta a teatro interpretando le più belle colonne sonore della Disney, quello che fanno sognare indipendentemente dall’età.

Diana Del Bufalo, da Tra sogni e desideri a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona lunedì 14 ottobre, Diana Del Bufalo racconta del suo spettacolo Tra sogni e desideri. Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita; due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario.

Diana interpreta questi meravigliosi e intramontabili brani, accompagnata da una fantastica orchestra composta da oltre trenta musicisti, vocal ensemble di quattordici elementi e la partecipazione di performer. La voce narrante dello spettacolo è affidata a Francesco Pannofino.

Tra sogni e desideri, l’entusiasmo dei fan con protesta

Diana Del Bufalo è davvero straordinaria in questo ruolo, sublime e incantevole. Chi ha già avuto la fortuna di vedere Tra sogni e desideri al Teatro Romano di Benevento ne è rimasto affascinato. I biglietti vanno a ruba. Sulla pagina Instagram di Diana in moltissimi sono pronti a presenziare a questo spettacolo evento. “Devo assolutamente venirti a vedere a Padova 😍”; “Che bello!! Brava Didi ❤️💪”. “Non vediamo l’ora! Che meraviglia ❤️”; “Aaaa non vedo l’ora!”; ”

Tra questi un messaggio è particolarmente toccante. “Cascasse il mondo il 6 gennaio voglio esservi ( benché con recidiva tumorale post intervento e con a oggi 143 terapie bisettimanali antiblastiche ).” La Del Bufalo risponde, incoraggiando la sua fan: “orca miseria… forza♥️ canterò per te!!! Ti faccio passare tutto!!!!🌈”.

Ma non mancano le proteste. Infatti lo spettacolo non è previsto né a Torino né a Catania e c’è chi non ci sta, chiedendo a gran voce che si aggiungano delle date in quelle città. “Perché non vieni anche a Torino, @dianadelbufalo ? 😢”. E ancora: “Aggiungi una data a Torino per favoreeeeeeee”; “Ma a Torino no??? Dai!!!!!” “E niente a Catania non ci vuoi proprio venire @dianadelbufalo ?”. MA A CATANIA?😭😭😭😭😭😭😭.

Tra sogni e desideri, le date

Le date evento si terranno a Napoli (7 e 8 dicembre 2024 al Teatro Palapartenope), Milano (18 dicembre 2024 al Teatro Arcimboldi), Bari (27 dicembre 2024 al Teatro Team), Roma (29 dicembre 2024 all’Auditorium Conciliazione) e Padova (6 gennaio 2024 al Gran Teatro Geox).

Tra sogni e desideri è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione. Direttore Artistico e Regia, Antonio Frascadore. Direttore d’Orchestra, Marco Attura. Musiche, Orchestra Filarmonica di Benevento. Vocal ensemble, ANIMEniacs Corp. Performer, Club Ginnastico Benevento.