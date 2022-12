“Danza con Me”: i conduttori, le novità e quando va in onda

Fonte: ANSA Cristiana Capotondi conduttrice Danza con me

Anche il prossimo Capodanno, su Rai 1, ritorna l’appuntamento con Roberto Bolle e il suo Danza con me, spettacolo di ballo ormai diventato un classico per la prima rete di Stato che quest’anno si rinnova nella conduzione. Come ogni anno, infatti, al fianco del ballerino si avvicenderanno due volti popolari che lo accompagneranno nel percorso di racconto televisivo. L’ossatura del programma, visti i successi già registrati nelle edizioni precedenti, non dovrebbe subire grandi cambiamenti, rimanendo fedele al collaudato incontro tra balletto classico, contemporaneo e grandi personalità dello spettacolo. Vediamo, dunque, quali saranno i nuovi conduttori di Danza con me 2023.

Roberto Bolle, i nuovi conduttori di Danza con me 2023

Ad annunciare le prime novità per lo spettacolo di Capodanno 2023 è stato lo stesso Roberto Bolle, che attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale si è mostrato in compagnia di Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. L’attore e l’attrice, entrambi volti popolari per il pubblico di Rai 1, saranno dunque i compagni di viaggio ufficiali per Bolle nell’edizione 2023 di Danza con me, a cui si aggiungeranno, come sempre, grandi ospiti di rilievo.

La presenza di Luca Zingaretti non sarà una novità per il Balla con me di Roberto Bolle. Già nell’edizione 2020, infatti, il popolare volto del commissario Montalbano era comparso nel programma in qualità di ospite, rendendo omaggio a Charlie Chaplin interpretando il Discorso all’umanità tratto da Il grande dittatore. Per Cristiana Capotondi, invece, si tratta del debutto assoluto al fianco di Bolle, non avendo mai preso parte al suo popolare spettacolo di Capodanno.

Quando va in onda Danza con me? I commenti degli spettatori

Come ormai da tradizione, anche quest’anno Danza con me di Roberto Bolle va in onda nella prima serata dell’1° gennaio 2023, sempre su Rai 1. Il prodotto, ormai, lo si può definire un vero e proprio evento per l’ammiraglia Rai, che ogni anno, dal 2018, schiera le prodezze del ballerino per fare gli auguri di buon anno ai propri telespettatori.

A tal proposito, da parte degli affezionati spettatori del programma non sono mancati paralleli istituzionali con altri grandi eventi che caratterizzano il Capodanno italiano. Sono stati in molti, ad esempio, ad accostare la puntualità di Balla con me alla consuetudine del discorso alla Nazione del Presidente della Repubblica Italiana, quasi a voler eleggere, seppur idealmente, Roberto Bolle a nuovo Presidente della nostra televisione. Molti altri, invece, hanno accostato l’evento di Rai 1 ai concertoni tradizionali proposti dalla Fenice di Venezia e dalla filarmonica di Vienna.

I nomi dei nuovi co-conduttori sono stati accolti con entusiasmo dalla fan-base del ballerino, che non hanno mancato di far sentire il loro affetto attraverso accorati commenti social. Zingaretti e Capotondi, a loro volta, hanno dimostrato grande entusiasmo per la sfida che li attende, mostrandosi sorridenti e ricondividendo lo scatto pubblicato da Bolle.

Roberto Bolle, vita privata e fidanzato

La vita privata di Roberto Bolle è sempre stata tenuta abbastanza lontana dai riflettori, tanto che, ad oggi, si conoscono molto di più le sue prodezze nel balletto che i gossip che lo riguardano. Secondo un’indiscrezione diffusa qualche mese fa, però, parrebbe proprio che il compagno del celebre artista possa essere lo stilista Daniel Lee, col quale è stato più volte paparazzato in vacanza. Nessuna conferma, però, è mai trapelata dai due, e l’ipotesi del fidanzamento resta solo una supposizione.