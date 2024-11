Fonte: IPA Francesca Fialdini

Non è affatto facile riuscire a ritagliarsi un proprio spazio nel pomeriggio della domenica di Rai 1. Ciò perché ci si ritrova a seguire un programma amatissimo come Domenica In, condotto da un pilastro del piccolo schermo italiano come Mara Venier.

Francesca Fialdini e però riuscita a trovare la propria cifra stilistica, senza dover ripetere schemi già utilizzati nel salotto televisivo che la precede. Il suo Da noi a Ruota Libera a conquistato sempre più spettatori e ammiratori, una stagione dopo l’altra. C’è dunque curiosità nello scoprire chi si siederà nel suo studio domenica 17 novembre 2024.

Da noi a ruota libera, gli ospiti

Due ospiti d’eccezione arricchiranno il pomeriggio televisivo su Rai 1. Così come accade con Domenica In di Mara Venier, anche per Francesca Faldini l’azienda pensato di creare un filo rosso che vada unire il suo studio con quello di Milly Carlucci. Parliamo ovviamente di Ballando con le stelle.

Due i concorrenti pronti a parlare di sé, dal percorso nella trasmissione alla vita privata. Si tratta di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due stanno dimostrando di avere un enorme talento ma, a dire il vero, quando si parla di loro si pensa subito all’aspetto romantico.

Lei ha conosciuto il maestro di ballo in pista e, lentamente, a capito che stava nascendo qualcosa. Non è però facile parlare apertamente di sentimenti quando si è un personaggio famoso, soprattutto se si è una donna. I giudizi sono spesso taglienti ma la Guaccero non ha alcuna voglia di nascondersi. I due sono prima volati a Londra, dove lui vive da più di 10 anni, per poi approdare a Bitonto, in Puglia: “Volevo fargli conoscere il paese in cui sono nata e le persone che amo”.

Il programma però non inizierà e finirà con questa intervista, ovviamente. Tra gli ospiti di domenica 17 novembre 2024 troviamo anche Enzo Iacchetti e Paolo Conticini. I due giungono per presentare il loro nuovo progetto teatrale, Tootsie, musical di massimo Romeo Pipari, tratto dal film con Dustin Hoffman.

La trasmissione si concluderà poi con una storia di vita vera, che non annulla che fare con il mondo dello spettacolo. È quella di Paola Marchetti, donna che soltanto in età adulta ha scoperto di avere una sorella nata a Cuba. Una verità è venuta a galla dopo la scomparsa del padre, che si era trasferito dall’altra parte dell’oceano e lì si era costruito una nuova vita.

Da noi a ruota libera, quando va in onda

Ci sono due modi per poter vedere Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini. Il primo è quello classico, che passa attraverso la canonica televisione. L’appuntamento per domenica 17 novembre 2024 è fissato per le ore 17:20 su Rai 1.

È possibile però sintonizzarsi non tramite TV bensì attraverso uno dei propri dispositivi digitali, come smartphone, tablet o computer. La piattaforma RaiPlay consente infatti di seguire in diretta tutte le proprie trasmissioni, oltre a concedere l’accesso ad un ampio bagaglio di contenuti on demand. In questo rientrano inoltre tutte le puntate del programma di Francesca Fialdini, da poter recuperare con calma in streaming quando si vuole.