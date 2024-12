Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 15 dicembre: arrivano Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Gallo

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Una puntata ricca di ospiti e colpi di scena quella di Da noi… A ruota libera del 15 dicembre. Nel salotto di Francesca Fialdini ci sarà spazio per la grande fiction, lo sport e per Ballando con le Stelle, la cui edizione è quasi giunta al termine. La sfida di ascolti a Verissimo è più accesa che mai.

Da noi… A ruota libera: gli ospiti del 15 dicembre

In attesa della finalissima di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini accoglierà nel salotto di Da noi… A ruota libera due protagonisti molto amati del dancing show di Milly Carlucci: Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Ossini. La giornalista e conduttrice è da anni una delle giudici più temute del programma, e non risparmia giudizi taglienti ai concorrenti in gara. In particolare, quest’anno Selvaggia non ha riservato belle parole nei confronti di Sonia Bruganelli, che ha accusato di portare in scena “una sceneggiatura già pronta”, e si è trovata al centro di uno scambio di battute infuocate anche con Barbara D’Urso, ballerina per una notte del programma. Un’opinionista temuta e rispettata che riesce sempre a lasciare il segno.

Con la Lucarelli ci sarà un altro concorrente dell’edizione del dancing show già eliminato: Massimiliano Ossini. Il popolare conduttore, in gara con Veera Kinnunen, passerà in rassegna i momenti più significativi della sua esperienza, sbilanciandosi anche con qualche pronostico in vista della finale.

Non solo ballo, ma anche grande fiction, con la partecipazione di Massimiliano Gallo. A Francesca Fialdini, l’attore racconterà il ritorno sul piccolo schermo di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la serie tv ispirata ai romanzi di Diego De Silva in arrivo con la seconda stagione a partire dall’1 dicembre in prima serata su Rai Uno. Per tutto il mese, quindi, il pubblico di potrà godere della compagnia del simpatico avvocato di Salerno, alle prese con insoliti casi e con i problemi della sua vita privata, tra l’ex moglie (la psicologa Nives), nuovi amori, i figli e gli amici di sempre. Gallo sarà anche protagonista, insieme ad Anna Foglietta, di una nuova versione televisiva di Questi fantasmi di Eduardo De Filippo.

Infine, ampia parentesi dedicata allo sport con la nuotatrice Arianna Talamona, argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Affetta da paraparesi spastica ereditaria, la campionessa rappresenta un modello di coraggio e dedizione. Sposata con Roberto, l’atleta è laureata in psicologia alla Bicocca di Milano, e lavora nell’ambito dei progetti di inclusione.

Dove guardare Da noi… A ruota libera

Da noi… A ruota libera può essere seguito dagli spettatori domenica 15 dicembre alle ore 17:20 su Rai 1, subito dopo la fine di Domenica In con Mara Venier. Chi non abbia a disposizione un apparecchio televisivo, potrà comunque sintonizzarsi con il salotto di Francesca Fialdini attraverso uno dei propri dispositivi digitali, come smartphone, tablet o computer.

Sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma RaiPlay e selezionare dal catalogo digitale la puntata di Da noi… A ruota libera a cui si è interessati. In questo modo, gli spettatori più appassionati saranno certi di non perdere nessun appuntamento con il loro talk show preferito.