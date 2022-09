Cosa succede a “The Crown” dopo la morte della Regina

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

The Crown è la popolare serie TV basata sulla vita della Regina Elisabetta, che ha conquistato il pubblico e la critica. Le riprese della serie, al momento in corso, sono state interrotte dopo la morte di Elisabetta II, come da “protocollo”. La piattaforma Netflix, infatti, aveva pensato a un piano per commemorare la Regina.

The Crown, il piano dopo la morte della Regina Elisabetta

Sua Maestà la Regina Elisabetta è morta “in pace” l’8 settembre nel Castello di Balmoral. Ed è stata proprio la sua vita iconica a ispirare la serie televisiva The Crown, vincitrice di numerosi premi. Interpretata dalle attrici Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton nelle varie fasi della sua vita, per The Crown è giunto il momento di “calare il sipario”. Almeno per adesso: un enorme segno di rispetto da parte dello scrittore Peter Morgan dopo la scomparsa di Elisabetta II.

Peter Morgan, che ha anche scritto il film The Queen del 2006, ha sempre descritto la serie televisiva come “una lettera d’amore per la Regina Elisabetta“. A riportare lo stop alle riprese è stato Deadline, che ha citato una e-mail di Morgan. “Non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto. Mi aspetto che smetteremo di girare proprio per questo motivo”.

Il piano non è un “mistero”: la piattaforma Netflix, infatti, ha messo in atto da tempo un eventuale protocollo da seguire, nel caso in cui la Regina fosse deceduta con la produzione ancora in corso. La serie si interromperà, almeno per il momento. “Un tributo e segno di rispetto”, aveva detto Stephen Daldry, ex regista dello show.

The Crown 6: gli sviluppi della serie

L’operazione “London Bridge” di The Crown è iniziata. La quinta stagione, in previsione per novembre 2022, è concentrata maggiormente sulla figura di Lady Diana. La Regina Elisabetta è interpretata da Imelda Staunton. Ma c’è ovviamente una domanda che si pongono i fan dello show: quali saranno gli sviluppi della serie per la sesta stagione?

Non c’è alcun dubbio: le serie televisive o le pellicole cinematografiche sulla Royal Family sono sempre state prodotte in modo attento, con occhio critico, cercando di mantenere una forma di rispetto profonda. Non sarà facile per gli sceneggiatori affrontare questo momento storico. E non è nemmeno “scontato” l’inserimento in corsa della scomparsa della Regina Elisabetta.

The Crown 6, cosa sappiamo per il momento

The Crown 5 arriva a novembre 2022, The Crown 6, molto probabilmente, tra lo stop alla produzione e un possibile cambio in corsa della sceneggiatura, potrebbe arrivare per il 2024. Il docudrama è stato anticipato da Peter Morgan.

“Mentre discutevamo delle storie della quinta stagione, ci siamo resi conto che il modo migliore per rendere giustizia alla complessità della storia fosse quello di tornare al piano originale e realizzare sei stagioni. Per essere chiari, la sesta stagione non ci porterà più vicini ai giorni di oggi, ma ci permetterà in qualche modo di coprire lo stesso periodo con maggiori dettagli“.

L’entrata in scena di Kate Middleton – per cui è stata scelta l’attrice Meg Bellamy – e del Principe William è ormai certa. Tra le indiscrezioni si è tanto discusso del possibile inserimento della Megxit. Ma adesso è difficile prevedere la trama ufficiale di The Crown 6.