Francesco il Papa della gente, la storia vera di Bergoglio, pontefice rivoluzionario

Fonte: Ansa Rodrigo De La Serna in "Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente"

Va in onda giovedì 3 aprile la miniserie intitolata Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente. Diretta da Daniele Lucchetti, la serie è dedicata alla vita del Papa “venuto dalla fine del mondo”, il primo latinoamericano a vestire la bianca veste del Successore di Pietro, oltre che primo gesuita a diventare Papa.

Torna in onda giovedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, la miniserie intitolata Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente, diretta da Daniele Luchetti nel 2015, all’epoca alla sua prima serie tv dopo quindici film e cinque David di Donatello.

Il regista e l’autore argentino Martin Salinas hanno sceneggiato la miniserie che li ha impegnati per due anni in ricerche storiche, religiose e interviste a testimoni e persone comuni che hanno conosciuto Bergoglio prima che diventasse Papa. Un lavoro necessario a coniugare la spettacolarità e il taglio avvincente della serie con il necessario rispetto delle verità storiche di una vita mai raccontata prima.

La miniserie racconta il percorso straordinario di Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani, diventato un Papa rivoluzionario e amatissimo. Un viaggio umano e spirituale, sullo sfondo di un paese, l’Argentina, che ha vissuto momenti storici drammatici e violenti. Jorge, un ragazzo come tanti, scopre in sé la vocazione che lo porterà a entrare, poco più che ventenne, nell’ordine dei Gesuiti. Negli anni ’70, durante la feroce dittatura di Videla, padre Jorge si impegna nella difesa dei perseguitati dal regime. E dopo queste esperienze, e un soggiorno in Germania per un dottorato in Teologia, Bergoglio torna a Buenos Aires per difendere ultimi ed emarginati. Per poi arrivare, nel 2013, all’elezione al soglio pontificio, seguita alle dimissioni di Benedetto XVI.

Il cast

È l’argentino Rodrigo de la Serna a interpretare Jorge Mario Bergoglio in giovane età, a partire dal 1961 fino al 2 aprile 2005, anno che coincide con la scomparsa di Giovanni Paolo II. Ed è l’attore cileno Sergio Hernández a vestire i panni del pontefice dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, anno di elezione come successore di Benedetto XVI.

Nel film anche Muriel Santa Ana (nel ruolo di Alicia Oliveira), Jose’ Angel Egido (che presta il volto a Velez), Alex Brendemuhl (che interpreta Franz Jalics), Mercedes Moran (nel ruolo di Esther Ballestrino), Pompeyo Audivert (che interpreta il monsignor Enrique Angelelli), Paula Baldini (che presta il volto a Gabriela) e Claudio De Davide (nel ruolo del cardinale Tarcisio Bertone).

Prodotta da Taodue film e fortemente voluta da Pietro Valsecchi, si tratta di una miniserie in due puntate la cui realizzazione ha richiesto sedici settimane di riprese tra vari paesi tra Argentina, Germania e Italia con un cast di attori internazionale e oltre 3.000 comparse.

Dove vedere la miniserie

La miniserie Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente andrà in onda giovedì 3 aprile dalle 21.20, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia La Notizia. Per chi non potesse seguire il film in diretta tv, è già disponibile on demand nella piattaforma di streaming di Mediaset Infinity.