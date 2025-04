Chiamamifaro a Verissimo, la lettera del fidanzato commuove

Fonte: IPA Chiamamifaro

Come ogni weekend è tornato l’appuntamento con Verissimo, il salotto di Canale5 dove ogni sabato e domenica pomeriggio Silvia Toffanin ospita numerosi personaggi del mondo della tv, del cinema e della musica, raccogliendo le loro storie ed emozioni attraverso le sue interviste. Oggi tra i vari ospiti ci sono stati anche alcuni dei ragazzi usciti dal programma Amici di Maria De Filippi come Senza Cri e Francesca, ma soprattutto lei, Chiamamifaro. Ecco cosa ha raccontato la ragazza ai microfoni di Verissimo.

Chiamamifaro, a Verissimo il suo percorso ad Amici

Classe 2001, figlia della giornalista Cristina Parodi e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Angelica Gori – in arte Chiamamifaro – è stata una delle protagoniste dell’edizione 2025 di Amici: uscita dal talent lo scorso 13 aprile, Angelica era arrivata al pubblico lo scorso anno in occasione del Concertone del primo maggio a Roma, ma già in passato aveva fatto sentire la sua bellissima voce duettando con artisti come Ariete e Sangiovanni, aprendo anche il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Già subito dopo l’eliminazione la giovane cantante, che aveva scelto di chiamarsi Chiamamifaro proprio per prendere le distanze dai genitori famosi, aveva commentato su Instagram la sua uscita dal talent ringraziando per quei mesi trascorsi nella scuola, dove aveva potuto provare tante emozioni ed era riuscita a far uscire fuori anche un po’ della vera Angelica, scoprendo che non era così male.

La carriera della giovane Angelica Gori è decisamente in ascesa e, ospite del salotte di Silvia Toffanin, la cantante ha rivissuto il suo percorso all’interno di Amici per seguire i suoi sogni più grandi. Silvia le ha mostrato una bellissima clip nella quale ha fatto ripercorrere alla giovane le varie tappe della sua permanenza nel talent, dalla prima sfida che le ha permesso di entrare in gioco, passando per le varie sfide e le prove che ha dovuto sostenere per mostrare il suo talento, fino all’eliminazione dal talent.

Chiamamifaro, la lettera d’amore di Francesco

Dopo aver parlato un po’ della sua esperienza piena di emozioni ed entusiasmo, Silvia Toffanin ha mostrato ad Angelica una clip con una bellissima lettera del suo fidanzato Francesco. Nella clip le parole del ragazzo che rivive il suo amore con Angelica, ripercorrendo il momento in cui la ragazza è partita per fare la sua esperienza ad Amici, di come ci siano state vicinanze e lontananze tra loro, ma di come entrambi siano riusciti a mantenere intatta la loro “bolla” come amano chiamare la loro chiamano casa.

“Neanche un anno insieme a Milano e tu sei partita per questa importante avventura” prosegue Francesco nella sua romantica lettera piena di amore “Il mondo ti ha potuto finalmente conoscere e affezionarsi a te, non solo per la tua musica, ma anche per la persona che sei perché è impossibile non amare la tua dolcezza”.

Francesco continua poi con altre bellissime parole nei confronti della fidanzata e dice: “Sono profondamente fiero del percorso che hai fatto perché sei stata forte e coraggiosa e hai affrontato tutto e tutti, ogni sfida e ogni offesa. Sei riuscita a trasformare il tuo percorso in oro, uscendo da Amici con un bagaglio di esperienze enorme, fuori e dentro il palco. E soprattutto vivendoti a pieno un percorso unico. Non vedo l’ora di accompagnarti nelle prossime avventure, che siano treni pieni di nebbia all’alba o concerti, dove vuoi tu. Mi troverai sempre lì al tuo fianco”.

Chiamamifaro ascolta tutto con gli occhi pieni di amore ed emozione.