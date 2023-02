Chi è il vincitore di “Tale e Quale Sanremo” e dove l’abbiamo già visto

Fonte: IPA Gilles Rocca vince "Tale e Quale Sanremo": perché è famoso

Carlo Conti ha voluto omaggiare la storia del Festival di Sanremo con due appuntamenti speciali, intitolati Tale e Quale Sanremo. Sulla scia del successo di Tale e Quale Show, il conduttore ha riproposto divertenti ed emozionanti esibizioni sulle note dei più grandi successi sanremesi, sino alla puntata conclusiva andata in onda ieri sera. A trionfare è stato Gilles Rocca, che ha imitato Francesco Gabbani e la sua iconica Occidentali’s Karma. L’ennesimo trionfo per l’attore, che ha già avuto modo più volte di farsi conoscere in tv.

“Tale e Quale Sanremo”: il trionfo di Gilles Rocca

Alla fine è Gilles Rocca a vincere Tale e Quale Sanremo, lo spin-off di Tale e Quale show interamente dedicato al Festival di Sanremo. Carlo Conti ha organizzato due appuntamenti imperdibili a ridosso della kermesse, terminata lo scorso sabato 11 febbraio, per omaggiarla riproponendo sul palco i più grandi successi sanremesi e gli storici cantanti che hanno fatto la storia della musica.

A trionfare è stato proprio l’attore, messo alla prova da una difficile imitazione di Francesco Gabbani e della sua Occidentali’s Karma, vincitrice del Festival nel 2017. Vestito con il maglioncino arancione che il cantante portò all’Ariston e accompagnato a suon di danza dall’iconica scimmia, Rocca ha stregato la giuria confermandosi l’indiscusso vincitore di questa breve edizione di Tale e Quale Sanremo. Anche nella prima puntata, infatti, si aggiudicò il primo posto in classifica con l’interpretazione di Daniele Silvestri sulle note di Salirò.

A completare il podio Paolo Conticini e Valerio Scanu, rispettivamente con le imitazioni di Eduardo De Crescenzo e Orietta Berti. A ridosso del podio, al quarto posto nella classifica finale, Valentina Persia, seguita da Bianca Guaccero (al centro di un gossip legato proprio a Gilles Rocca, ma prontamente smentito dalla conduttrice). Chiudono la graduatoria Stefania Orlando, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini, Carolina Rey (che ieri ha sostituito Rosalinda Cannavò), Alba Parietti e il duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Gilles Rocca, le esperienze in tv: da Sanremo a “Tale e Quale Show”

La vittoria di Gilles Rocca a Tale e Quale Sanremo si aggiunge a un già ricco quanto soddisfacente curriculum televisivo. Non è infatti un volto sconosciuto sul piccolo schermo e, proprio negli ultimi anni, si è fatto notare dal grande pubblico per i programmi cui ha preso parte. L’apparizione televisiva che sicuramente gli ha regalato la maggior notorietà è stata quella al Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston, nel 2020, stava svolgendo il suo lavoro, quello di fonico, mentre il pubblico assisteva sconvolto alla storica lite tra Bugo e Morgan, con conseguente squalifica del duo.

Ma, oltre a Sanremo, l’attore partecipò nello stesso anno anche a Ballando con le stelle al fianco di Lucrezia Lando: a ritmo di tango, valzer e cha cha cha, la coppia conquistò la vittoria finale contro tutti i pronostici. Nel 2021, a seguire, prese parte a L’Isola dei Famosi mostrando tutte le sue doti da leader e non risparmiandosi nei giochi, nelle sfide e anche negli scontri con i compagni di viaggio. Infine, prima di Tale e Quale Sanremo, è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show lo scorso anno, nell’edizione vinta da Antonino Spadaccino.