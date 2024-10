Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni di stasera 13 ottobre: il ritorno del mitico Roberto Baggio

Fonte: IPA Roberto Baggio ospite a Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa torna con una nuova puntata in onda, come di consueto, la domenica sera sul NOVE. Domenica 13 ottobre a partire dalle 19:30 nello studio di Fabio Fazio si avvicendano ospiti molto attesi dal pubblico, specialmente dagli appassionati di calcio. Una puntata “nel pallone”, è il caso di dirlo, con le interviste a due giganti italiani come Pep Guardiola e il mitico Roberto Baggio. Spazio anche alla musica con Ghali, fresco di nuovo singolo (e tour), e non solo. Ma vediamo nel dettaglio.

Pep Guardiola e Roberto Baggio, due miti del calcio

Due interviste esclusive e molto attese quelle di Pep Guardiola e Roberto Baggio. Il primo è uno degli allenatori di calcio con più vittorie di sempre (40 trofei), dal 2016 allenatore del Manchester City nonché l’unico ad aver vinto il campionato inglese per ben quattro volte consecutive. I numeri di Guardiola parlano chiaro: 40 anni di carriera, prima da calciatore e poi da tecnico, collezionando un traguardo dietro l’altro.

Ma se Guardiola è già “tanta roba”, gli appassionati di calcio più nostalgici possono godere anche della presenza di Roberto Baggio, che proprio con l’allenatore ha giocato nel Brescia. Indimenticabile il Divin Codino, vincitore di importanti premi come il Pallone d’Oro, il Fifa World Player e l’Oscar del Calcio. Una vera leggenda, oggi ritiratosi a vita privata nella sua tenuta di Caldogno (città in cui è nato), lontano dai riflettori.

Da Ghali a Sorrentino, si parla di musica e cinema

Non solo calcio nella puntata di Che Tempo Che Fa del 13 ottobre. Questa domenica il padrone di casa, Fabio Fazio, ospita anche il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro: Parthenope, unico film italiano in concorso al Festival di Cannes 2024, acclamato dai presenti e presto nelle sale (a partire dal 24 ottobre).

Fazio ospita anche Ghali che, per la prima volta, si esibisce live con l’ultimo singolo Niente Panico. Un brano importante per il rapper, che ha trovato ispirazione nel periodo più difficile: quello della malattia della madre. “Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso. Il vento intorno a me si sollevò, ho sentito una carezza e le mie lacrime scivolavano sul viso fino a finire sul prato, i cespugli intorno si muovevano”, ha scritto su X.

Nello studio di CTCF, infine, arrivano: Toni Servillo ed Elio Germano, protagonisti di Iddu, l’ultimo film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Walter Veltroni per parlare del nuovo libro Buonvino e il circo insanguinato; Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti e autrice di Conosci te stesso – Alcune trappole e impedimenti all’amore; Don Davide Banzato; Roberto Burioni.

L’immancabile Tavolo con Nino Frassica e tanti altri

A conclusione della puntata, come di consueto, spazio al Tavolo che vede protagonisti alcuni ospiti fissi molto amati dal pubblico. Su tutti Nino Frassica e Max Giusti, ma anche Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni (che ha rischiato di non esibirsi a Ballando con le Stelle), Simona Ventura e l’esilarante Signora Coriandoli.

A unirsi a questa banda di “matti”, un trio d’eccezione: Paola e Chiara insieme a BigMama, in radio col brano Il linguaggio del corpo. E ancora Gabriele Corsi, sul NOVE con Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo e presto in onda con Il contadino cerca moglie, e la maestra di danza Anastasia Kuzmina, che affianca Francesco Paolantoni a Ballando.