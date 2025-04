Fonte: IPA Fabio Fazio

La domenica sera degli italiani ha un appuntamento fisso: Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio che da anni riesce a mescolare attualità, intrattenimento e cultura in una serata che conquista telespettatori di ogni età. E anche la puntata in onda domenica 13 aprile 2025 si anticipa come imperdibile. A partire dalle 19,30 sul NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), il salotto più amato della TV si prepara ad accogliere ospiti di calibro internazionale e momenti di leggerezza che sono ormai parte del DNA del programma.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 13 aprile

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è senza dubbio Whoopi Goldberg, premio Oscar e volto simbolo del cinema mondiale. Con la sua ironia tagliente e una carriera straordinaria che spazia dal cult Ghost a Sister Act, Goldberg si racconterà in una lunga intervista con Fabio Fazio, toccando temi personali, professionali e sociali. L’attrice americana parlerà dei suoi progetti futuri, del suo impegno per i diritti civili e del legame speciale che ha sempre avuto con il pubblico europeo. Un incontro ricco di aneddoti e riflessioni, tra arte, identità e impegno.

Sempre sul fronte cinematografico, torna a Che Tempo Che Fa uno dei registi italiani più acclamati degli ultimi anni: Luca Guadagnino. Il cineasta siciliano è ospite del programma in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Queer, ispirato al romanzo postumo di William S. Burroughs. Guadagnino, noto per pellicole come Call Me by Your Name e Bones and All, discuterà con Fazio dei progetti creativi affrontati per portare sullo schermo un’opera così complessa, e del suo modo di intendere il cinema come strumento di indagine dei sentimenti più profondi.

Gli altri ospiti

A portare il sorriso ci penserà invece Giorgio Panariello, comico, attore e regista che non smette mai di reinventarsi. In arrivo con nuovi spettacoli teatrali e progetti cinematografici, Panariello parlerà del suo momento creativo, dei suoi personaggi più amati e del rapporto indissolubile con il pubblico italiano. Tra risate, ricordi e nuove idee, il suo intervento sarà una boccata d’aria leggera e brillante, com’è nel suo stile da sempre.

Accanto a Fazio, come sempre, l’immancabile Luciana Littizzetto, pronta a chiudere la prima parte del programma con la sua attesissima letterina. Tra ironia e satira sociale, Lucianina commenterà i fatti della settimana, lanciando frecciate pungenti ma sempre intelligenti. I suoi monologhi sono ormai un momento cult dello show, in grado di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Oltre alle interviste e all’intrattenimento, *Che Tempo Che Fa* conferma la sua vocazione informativa con rubriche di grande spessore. Ci sarà l’editoriale di Michele Serra, sempre lucido nel tratteggiare le contraddizioni della nostra epoca, e lo spazio curato dal giovane analista Edoardo Prati, che ogni settimana riesce a sintetizzare l’attualità con chiarezza e originalità. Non mancherà neppure l’intervento del professor Roberto Burioni, con il suo consueto approfondimento scientifico su temi di salute pubblica, attualissimi e spiegati in modo accessibile.

Dopo la parte principale, si aprirà come di consueto l’appuntamento con Il Tavolo, il momento più informale del programma, dove ospiti fissi e personaggi a sorpresa si siedono per chiacchierare, scherzare e raccontare storie più leggere.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

La puntata del 13 aprile di Che tempo che fa va in onda dalle 19,30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv e discovery+. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.