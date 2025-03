Anticipazioni Che tempo che fa del 2 marzo, anche Olly e De Martino tra gli ospiti

Fonte: IPA Stefano De Martino

Torna il tradizionale appuntamento domenicale con Che tempo che fa: nella puntata del 2 marzo, in onda dalle 19.30 sul Nove, Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto ospiti illustri del grande e piccolo schermo. Come di consueto, non mancheranno attualità, cultura e momenti di intrattenimento, il tutto condito dalla pungente ironia di Luciana Litizzetto.

Le anticipazioni di Che tempo che fa del 2 marzo

Come di consueto, il parterre degli ospiti di Che tempo che fa sarà molto nutrito e variegato. Ampio spazio sarà concesso ai protagonisti del Festival di Sanremo 2025: nel salotto di Fabio Fazio, infatti, arriverà Olly, vincitore della kermesse con il brano Balorda nostalgia. Il giovanissimo artista ligure, trionfatore a sorpresa all’Ariston, ha recentemente rinunciato alla partecipazione all’Eurovision, argomento su cui probabilmente avrà modo di tornare anche nel corso dello show.

È reduce dalla partecipazione al Festival anche il cantautore Brunori SAS, terzo classificato tra i big e vincitore del Premio per il miglior testo con il suo brano L’albero delle noci. Tra le penne più apprezzate del panorama italiano, l’artista calabrese è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche dal grande pubblico, dopo aver raccolto il plauso della critica e degli addetti al settore nell’ultimo decennio.

Ma Che tempo che fa non è solo musica: dal mondo della settima arte arriva Claudio Santamaria, che vestirà i panni di Nicola Calipari nel film Il Nibbio. La pellicola racconta gli ultimi 28 giorni della vita dell’alto dirigente del SISMI, morto per salvare la giornalista Giuliana Sgrena in Iraq. Nel salotto di Fazio ci sarà anche la vedova di Nicola Calipari, Rosa Maria Villecco Calipari, ex Senatrice e membro della Commissione Difesa del Senato.

Stefano De Martino e gli altri ospiti di Che tempo che fa

Tra gli ospiti più attesi della puntata del 2 marzo di Che tempo che fa c’è senza alcun dubbio Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo sta vivendo un momento d’oro grazie al successo di Affari tuoi e di Stasera tutto è possibile, in cui ha dato prova di grande ironia, versatilità e professionalità.

Non mancherà poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, con l’editoriale di Michele Serra, l’angolo di Edoardo Prati e lo spazio di Roberto Burioni. Saranno presenti anche Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Antonella Viola, Professoressa e autrice del libro La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina; la giornalista e conduttrice tv Marianna Aprile; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire, Nello Scavo.

L’appuntamento con il Tavolo del 2 marzo

La serata si concluderà con il consueto appuntamento con il Tavolo, a cui siederanno Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Tra gli ospiti di questo segmento dello show ci saranno due sportivi molto amati: Antonio Rossi, leggenda della canoa italiana con 3 Ori olimpici; e Jury Chechi, il “Signore degli Anelli”, vincitore dell’Oro alle Olimpiadi di Atene 2004.

Accanto a loro anche Giucas Casella, con le sue inconfondibili performance, e Biagio Izzo, protagonista di Stasera tutto è possibile. Infine, Stefano De Martino e Brunori SAS, che torneranno al tavolo per chiudere la puntata.

Che tempo che fa va in onda domenica 2 marzo alle 19:30 su Nove e in streaming su Discovery+!