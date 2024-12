Cena di Natale su Rai1, anticipazioni e ospiti: Antonella Clerici festeggia con un mega show

Fonte: IPA Antonella Clerici

Un grande spettacolo tra cucina, musica e storia del Natale per celebrare l’inizio delle festività. È questo il fulcro de la Cena di Natale, il programma condotto da Antonella Clerici, in onda in diretta lunedì 23 dicembre alle 21.15 su Rai 1. Il programma, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, sarà trasmesso dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, gli stessi in cui va in onda È sempre mezzogiorno, il format quotidiano e di successo della Clerici. Tra i tanti momenti di spettacolo e approfondimento che si succederanno durante la serata, una coppia inedita, quella formata da Gianni Morandi e Stefano De Martino che saranno protagonisti di una performance esclusiva tra divertimento e spensieratezza.

Le anticipazioni della Cena di Natale con Antonella Clerici

Oltre a Gianni Morandi e Stefano De Martino, alla Cena di Natale di Antonella Clerici sarà presente in collegamento anche Alberto Angela per raccontare la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Ci sarà pure Francesca Fagnani che da piazza San Pietro in Vaticano converserà con il Cardinale Mauro Gambetti, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa della Basilica e dell’inaugurazione del Giubileo. Tra gli altri ospiti: Katia Follesa, tutti i finalisti di The Voice Kids, Paola Iezzi e Nek.

Ci saranno inoltre Alessandro Siani, che parlerà della cucina italiana nel mondo, ed Enzo Miccio che darà consigli per allestire la tavola perfetta. Il 2025 sarà l’anno della cucina italiana e della candidatura Unesco alla sua iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.

Diversi momenti saranno dedicati alla preparazione dei piatti tradizionali natalizi, con la partecipazione del pluripremiato chef internazionale Massimo Bottura, definito “genio creativo” dal New York Times e oggi ambasciatore delle Nazioni Unite per gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile.

Ideato da Martino Clericetti, Davide Corallo e Francesco Canino, in collaborazione con Riccardo Cassini, Francesco Megalizzi, Rossella Rizzi e Dimitri Tollini, Cena di Natale è il frutto di un lavoro corale di un team di professionisti, per la regia di Fabrizio Guttuso. La magia del Natale inizierà alle 21.15 su Rai1. Come di consueto è possibile seguire il programma in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Antonella Clerici conduce la Cena di Natale su Rai1

“Io “sto in cucina” tutto l’anno, non si può prescindere dalla tavola del Natale, dalla sua ritualità, ho pensato a due studi collegati come succede a casa durante le feste dove la vita familiare si svolge tra la cucina e il salotto”, ha spiegato Antonella Clerici in un’intervista al Corriere della Sera.

“Ci saranno Morandi e De Martino insieme, un nuovo duo che ci sorprenderà; Massimo Bottura, il cuoco dell’iperuranio, conosciuto in tutto il mondo; Paola Iezzi, Katia Follesa, Nek, Alberto Angela; Francesca Fagnani con il cardinal Gambetti: lei è la mia belva preferita, insieme saranno il diavolo e l’acqua santa”, ha anticipato.

Non solo un semplice evento televisivo, ma un’occasione per vivere lo spirito natalizio attraverso racconti, sapori e spettacolo.