Ceccherini a Da noi… a ruota libera: “Vinceranno gli ebrei”. Le scuse dopo la polemica

Fonte: IPA Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è stato uno degli ospiti della puntata di domenica 10 marzo 2024 di Da noi.. a Ruota Libera. L’attore, intervistato da Francesca Fialdini, ha raccontato anche le sensazioni dell’attesa per la cerimonia degli Oscar, che ha avuto luogo nel corso della notte seguente. L’artista ha detto la sua sulla possibile vincita del famoso premio da parte della pellicola Io Capitano di Matteo Garrone, candidato come miglior film straniero. La sua esternazione, a riguardo, però, ha alzato un polverone e, adesso, Massimo Ceccherini ha deciso di scusarsi.

Massimo Ceccherini, le scuse dopo l’esternazione sugli ebrei

Massimo Ceccherini è uno degli sceneggiatori del film Io Capitano di Matteo Garrone, candidato come miglior film straniero all’ultima edizione degli Oscar. Sulla possibile vittoria, l’attore ha detto la sua a Da noi.. a Ruota Libera di Francesca Fialdini, affermando che avrebbero vinto gli ebrei perché “Vincono sempre loro”. Quest’esternazione, però, non è piaciuta a molti e Massimo Ceccherini si è sentito in dovere di spiegare, come riportato da Adnkronos.

L’attore ha voluto porgere le sue scuse per la sua frase infelice, spiegandone il significato: “La colpa è mia che sono un imbianchino. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l’argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male. Io intendevo parlare di film, stavo giocando, stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell’argomento. Ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie”.

Sulla sconfitta subita dal film italiano ha aggiunto: “Un po’ di delusione c’è, è naturale, ‘Io Capitano’ rimane un film bellissimo, resta per me un sogno aver lavorato con un grandissimo regista come Garrone”.

Massimo Ceccherini, le dichiarazioni su “Io Capitano”

Massimo Ceccherini ha raccontato le emozioni dell’attesa della serata dei premi Oscar nel salotto televisivo di Francesca Fialdini. L’attore ha definito la pellicola in gara, Io Capitano, come un film favoloso e si è detto orgoglioso di averci preso parte: “Non disperate mai quando siete nei momenti difficili perché tutto nella vita può succedere, uno si può rialzare, fiero di essere qua, di aver lavorato con Garrone, che ha fatto questo film favoloso”.

La frase infelice, che ha fatto scaturire, in seguito, le sue scuse, è nata come un pronostico sulla possibile vittoria del film: “Sappiate che il film nella cinquina è il più bello, solo che non vincerà forse perché vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre”.