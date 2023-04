“Da noi… a ruota libera”, Massimo Ceccherini lascia senza parole: “Non esco più di casa”

Fonte: IPA Massimo Ceccherini si racconta

Massimo Ceccherini, ospite a Da noi… a ruota libera, ha lasciato il pubblico senza parole per le dichiarazioni sulla sua vita. L’attore, lontano dalle scene da un po’, ha svelato che esce di casa di rado e che si sente ormai in difficoltà in contesti come quello televisivo. Dopo aver combattuto contro i suoi demoni, Ceccherini preferisce una vita lontana dai riflettori, e in compagnia di colui che definisce il suo salvatore, il suo cane Lucio.

“Da noi… a ruota libera”, la confessione inaspettata di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è tornato in tv dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera su Rai Uno. L’attore ha raccontato la sua vita oggi, con delle dichiarazioni molto forti diventate subito virali sul web: “Non esco mai di casa – ha spiegato Ceccherini – sono sempre in pigiama e non ce la faccio a stare in televisione, perché mi sento solo.” Il suo disagio, nello stare davanti alle telecamere, è diventato talmente grande che, ha sottolineato, ha fatto un grande sforzo a recarsi in studio per questa intervista.

L’attore, che ha passato un periodo difficile a causa della dipendenza dall’alcol, ha ringraziato la moglie per aver domato le sue difficoltà, e ha parlato della fede ritrovata: “Dio è arrivato, mi ha toccato e all’improvviso ho cominciato a fare una serie di incontri che mi hanno salvato. Come Matteo Garrone, lo conosco da molti anni ed è tra quelli che mi è sempre stato vicino e stato la mia fatina.”

Massimo Ceccherini: “Il mio cane è la mia forza”

“Mi manca il mio cane Lucio, il mio bambino, che ho dovuto abbandonare per venire qui oggi”. Infatti, Massimo Ceccherini ha spiegato il suo stretto rapporto, a tratti morboso, con un randagio da lui adottato, e che dorme persino nel suo letto, al posto della moglie, Elena Labate. La donna, che lo ha aiutato nei momenti più difficili, ha accettato di buon cuore questo suo desiderio: “Da quando c’è lui, mia moglie non dorme più con me, perché io devo dormire con lui” ha raccontato emozionato l’attore.

Sono stati infatti la moglie Elena e il fedele Lucio i suoi fari nella lotta contro quelli che lui definisce i suoi demoni: “Come si parla ai bambini, io parlo a Lucio e passo tutto il giorno così. Lui è tutta la mia vita. Sono riuscito a tenere legati i demoni che avevo dentro, proprio grazie a mia moglie e a Lucio, che batte qualsiasi amore e questo lo sa anche lei”.

L’attore ha spiegato come l’amore del suo cane è stato un baluardo nel suo difficile cammino di questi anni, sottolineando come spesso sono gli animali domestici a prendersi cura di noi: “Quando stavo per essere riagguantato dal demone, Lucio mi dava dei segnali, cominciava a spaventarsi e io per non farlo soffrire non ricadevo nel baratro. Sono i cani che proteggono noi, sono i nostri angeli custodi. Penso che questa fase della mia vita sia la più bella, senza rinnegare le altre, perché non avevo mai avuto un rapporto con degli animali prima d’ora”.