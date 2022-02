C’è posta per te, perché salta la puntata la puntata del 5 febbraio

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Per tantissimi telespettatori sabato sera vuol dire lasciarsi trasportare dalle emozioni di C’è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi che da un ventennio continua a collezionare dati da record. Eppure sabato 5 febbraio 2022 il pubblico deve rinunciare alle tante storie accuratamente scelte dalla padrona di casa. Perché salta la quinta puntata dello show?

Perché salta la quinta puntata di C’è posta per te

Come accaduto ad altri programmi, anche C’è posta per te questa settimana subisce una battuta di arresto. La quinta puntata dello show di Maria De Filippi, prevista per il 5 febbraio, salta per lasciare spazio alla finale del Festival di Sanremo 2022. Una scelta consapevole e anche giusta, a pensarci bene: la kermesse musicale più longeva e importante d’Italia è seguitissima dal pubblico e non c’è storia contro l’appuntamento che decreterà il vincitore assoluto di questa edizione.

Amadeus è riuscito a dar vita a un Festival fresco ed energico che, serata dopo serata, sta appassionando milioni di telespettatori e non solo. Quest’anno Sanremo 2022 è l’argomento principale su tutti i social, dove ha fatto breccia anche nel cuore degli utenti più giovani e non proprio abituati a seguire la kermesse, complici anche “eventi collaterali” come il FantaSanremo, gioco che sta coinvolgendo perfino i cantanti in gara oltre ogni aspettativa.

C’è posta per te, quando va in onda

Dopo la finale di Sanremo 2022 in onda sabato 5 febbraio su Rai 1, la programmazione sulle reti Mediaset tornerà alla normalità. Anche il Grande Fratello Vip 6 ha rinunciato alla consueta puntata del venerdì sera per evitare la “concorrenza” con la serata cover del Festival, ma a partire da lunedì 7 febbraio il pubblico potrà godere nuovamente dei suoi show preferiti.

C’è posta per te tornerà in onda sabato 12 febbraio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 21.40. Ancora qualche puntata per poi lasciare il posto all’attesissimo serale di Amici 21, che dovrebbe prendere il via a partire dal mese di marzo.

Sanremo 2022, la finale di sabato 5 febbraio

Dopo una settimana a tutta musica, con tanti ospiti d’eccezione e performance che (già lo sappiamo) resteranno nella storia del Festival, Amadeus è pronto per la finale del suo Sanremo 2022. Al direttore artistico della kermesse dobbiamo un’edizione che è riuscita a coinvolgere un pubblico variegato, mettendo d’accordo praticamente tutti: la musica unisce, qualunque sia il suo linguaggio, e questo Ama lo sa bene.

La classifica provvisoria dà per vincitori Mahmood e Blanco, almeno per il momento, seguiti a ruota da Gianni Morandi – che nella serata cover ci ha regalato un’esibizione indimenticabile al fianco di Jovanotti – e da Elisa, che ha letteralmente incantato tutti con la sua voce d’angelo. Nella serata finale canteranno di nuovo tutti i cantanti in gara e sarà, infine, il pubblico da casa mediante il televoto a decretare i tre finalisti.

C’è grande attesa da parte dei telespettatori e non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione di Sanremo. Quel che è certo è che, chiunque esso sia, siamo consapevoli di una cosa: a vincere sarà comunque la grande e bella musica italiana.