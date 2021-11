Blanca, è da record. Ma il passato la tormenta e Liguori le dà forfait

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

La seconda puntata di Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta, conferma il grande successo della nuova serie Rai. E ottiene ancora il record di trasmissione più vista della serata.

Blanca, da record

Blanca, con l’episodio Fantasmi, ha inchiodato alla poltrona 5.377.000 spettatori pari al 24.08% di share, battendo anche questa volta il GF Vip che però è risalito la china rispetto alla settimana precedente quando la fiction lo aveva annientato in fatto di audience. Il reality di Signorini raggiunge 3.266.000 spettatori pari al 21.48%.

Dunque, Maria Chiara Giannetta convince più che mai nei panni della consulente ipovedente della polizia, dai look coloratissimi e conturbanti come i mini dress aderenti. Accompagnata dal suo fedele Linneo, una tenerissima bulldog francese, sua guida nelle indagini e nella vita.

Blanca, il passato ritorna e Liguori delude

L’episodio andato in onda il 29 novembre, in prima serata su Rai 1 s’intitola Fantasmi. Gli spettri sono evocati più volte nel corso della puntata, ma si identificano anche coi ricordi dolorosi con Blanca e l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, devono fare i conti. Entrambi hanno vissuto esperienze di morti violente. Lei ha perso la sorella in un incendio doloso, lui il padre che si è ucciso.

Dal passato che sembrava ormai, se non dimenticato, superato, ritornano ombre e dubbi, mentre Blanca e Liguori sono alle prese con l’omicidio di un ragazzo avvenuto in un antico palazzo di Genova che appartiene proprio alla famiglia dell’investigatore.

Malgrado pentimenti e rimorsi, Blanca e Liguori trovano il tempo di flirtare. Addirittura lei si azzarda a invitarlo a casa sua per cena. La giovane investigatrice, soprannominata in modo ironico “la signora in giallo” dal suo capo, il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci), si impegna per preparargli dei piatti gustosi. Il tentavo è un fallimento e si rivolge al suo amico chef, interpretato da Pierpaolo Spollon, ma sarà tutto inutile. E la colpa è solo di Liguori che all’ultimo decide di darle forfait.

Infine, delusione su delusione, in commissariato si presentano la moglie e il figlio di Liguori, una situazione davvero intricata.

Blanca, i commenti su Instagram

Sul profilo Instagram di Rai 1 molti condividono i complimenti per Maria Chiara Giannetta: “E una attrice giovanissima e bravissima👏👏👏❤️❤️❤️!,…ha un ruolo unico che pochi riescono a svolgere bene, quello di essere ciechi, ma che lo svolge”. E ancora: “Personaggio STu-PEN-DO❤️la sensibilità e genialità insieme di una donna❤️bel cast e poi un cagnolone super❤️”. “Molto brava come pure Giuseppe Zeno”.