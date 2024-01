Fonte: IPA Amadeus

Che Sanremo sarebbe senza indiscrezioni, rumor o polemiche? Parte del fascino del Festival si basa anche su questo, dopotutto. Spesso le voci vengono smentite, a volte alimentate, in alcuni casi ignorate. Ci stiamo avvicinando alla quinta edizione condotta da Amadeus – in cui è anche direttore artistico – e, con l’arrivo dei Big in Riviera, iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Come quella che vede uno dei Big vicino al ritiro. Ma è davvero così? Ecco cosa sappiamo.

Sanremo 2024, l’indiscrezione sul Big che vuole ritirarsi

Dobbiamo essere ragionevoli: sin da quando esiste il Festival di Sanremo, tutti vogliono partecipare. Come è ovvio che sia. La kermesse assicura un’enorme cassa di risonanza mediatica, così come la possibilità di farsi conoscere a un pubblico vastissimo. Tuttavia, reggere una competizione tanto importante non è facile, e spesso anche un piccolo malumore può generare voci di corridoio. Capita in ogni edizione, e anche quella del 2024 non è esente da rumor.

Ci stiamo riferendo in particolar modo all’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza insieme a Deianira Marzano su Instagram, svelando qualche dettaglio su quanto starebbe avvenendo dietro le quinte delle prove. “Sono iniziate le prove presso il Teatro Ariston di Sanremo e io e Deia siamo stati contattati da una persona che è lì da giorni e pare che ad un Big non sia piaciuto il trattamento ricevuto durante le prove del suo brano. E avrebbe minacciato di lasciare la gara”.

Il nome non è stato rivelato, tuttavia, essendo Sanremo un’occasione troppo importante, è molto probabile che si tratti di un semplice sfogo, il malumore del momento. L’ipotesi di un ritiro a a praticamente pochi giorni dall’inizio del Festival – in partenza martedì 6 febbraio 2024 – è molto improbabile. Ma di certo incuriosisce.

Chi sono i Big in gara a Sanremo 2024

I nomi dei Big in gara sono stati annunciati da Amadeus nel corso del TG1 del 3 dicembre 2023. Il primo grande annuncio, se così possiamo dire, il più atteso: ai 27 Big si sono poi aggiunti i vincitori di Sanremo Giovani. Dunque, sono ben 30 i Big che si sfideranno durante la kermesse, con la particolarità che quest’anno non avremo come punto di riferimento la classifica completa. Un modo per alimentare il mistero sul vincitore? Non solo: anche per risparmiare preziosi minuti sulla scaletta.

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

Clara

Santi Francesi

BNKR44

Il conduttore e direttore artistico è Amadeus, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Ma ha giurato che è l’ultima (forse). In riferimento alla possibilità di condurre per la sesta volta il Festival, è stato piuttosto perentorio. “La mia intenzione è di fermarmi qui. Aver raggiunto il traguardo di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”. Intanto, nella puntata di Viva Rai2! del 26 gennaio 2024 ha annunciato i duetti e le canzoni della serata cover: si preannuncia un’edizione con i fiocchi. Ma, del resto, c’era da aspettarselo.