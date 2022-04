Bianca Guaccero, quando torna a Detto Fatto e perché è sparita

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate della tv italiana, e ormai da qualche anno è al timone di Detto Fatto, lo show pomeridiano di Rai2. Ma negli ultimi giorni è letteralmente scomparsa dai radar, facendo preoccupare molto il pubblico. Che cosa le è successo, e quando tornerà a presentare la sua trasmissione? A rivelarlo è stata lei stessa, con un breve messaggio social che finalmente ha dissipato (quasi) tutti i dubbi.

Bianca Guaccero, perché è stata assente a Detto Fatto

La scorsa settimana, Bianca Guaccero ha portato a termine il suo impegno quotidiano con Detto Fatto, senza alcun tipo di problema. Ma lunedì 18 aprile, il giorno di Pasquetta, ha dato forfait ai suoi telespettatori: era attesissima con un appuntamento speciale, che però ha dovuto fare a meno di lei. Jonathan Kashanian, ormai suo fedele braccio destro alla conduzione dello show, ha aperto la puntata dando un annuncio che ha suscitato subito la perplessità dei fan. “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi, ma faremo di tutto, con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia” – ha spiegato l’improvvisato presentatore.

Ovviamente, martedì 19 aprile il pubblico ha atteso con ansia di scoprire se la Guaccero fosse tornata al suo posto. Nessuna informazione, infatti, era trapelata in merito al futuro dell’amatissima conduttrice. Solo qualche indiscrezione, secondo le quali Bianca avrebbe potuto assentarsi ancora per un po’ di tempo, forse per motivi precauzionali. E in effetti, per il secondo giorno consecutivo non l’abbiamo vista alla guida di Detto Fatto. Che cosa sta succedendo? La risposta è arrivata via social, da parte della stessa presentatrice.

Bianca, in un breve messaggio pubblicato tra le sue storie di Instagram, ha fatto chiarezza sulla questione: “Ragazzi, buongiorno! Tutto ok, tranquilli. Sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con positivo. Ma domani ci sarò, per fortuna credo di averla svangata” – ha raccontato. È dunque ancora una volta l’ombra del Covid ad aver messo a rischio lo show di Rai2, ma a quanto pare il peggio è già alle spalle. Stando alle sue previsioni, la Guaccero dovrebbe tornare in onda nella puntata di domani, mercoledì 20 aprile.

Bianca Guaccero, il successo di Detto Fatto

Non è la prima volta che Bianca e il suo team si trovano in difficoltà a causa del Covid. Lo scorso anno, la conduttrice aveva dovuto allestire un collegamento da casa perché aveva avuto un contatto con una persona positiva ed era quindi in quarantena fiduciaria. Qualche mese dopo, aveva invece contratto il virus e, pur presentando sintomi abbastanza leggeri, non aveva di certo potuto tornare in studio. Per fortuna, la Guaccero ha sempre potuto contare su una squadra eccellente: Jonathan Kashanian e Carla Gozzi hanno preso in mano la situazione ogni qual volta ce n’è stato bisogno, facendo un lavoro perfetto.

E il successo di Detto Fatto ne è la prova. Da quattro anni a questa parte – da quando cioè Bianca Guaccero ha ereditato il posto che fu di Caterina Balivo -, lo show ha riscontrato sempre ottimi ascolti. Tanto che, nonostante le numerose indiscrezioni, anche la prossima stagione si farà. Sulla presenza di Bianca al timone, invece, ci sono ancora delle incertezze. Ma comunque andrà, il suo pubblico la seguirà con grande passione.