Bianca Guaccero, difficoltà con Detto Fatto. Ma forse in amore qualcosa si muove

C’è aria di cambiamenti su Rai2: sono ormai diverse settimane che si parla del possibile addio di Detto Fatto dai palinsesti della prossima stagione. E se di recente questa notizia avrebbe trovato alcune smentite importanti, pare altrettanto vero che Bianca Guaccero non tornerà al timone dello show. E forse per lei è tempo di dedicarsi all’amore, visto che alcune indiscrezioni la vorrebbero impegnata con un uomo molto famoso.

Bianca Guaccero, voci sull’addio a Detto Fatto

Per quanto riguarda la sua carriera, la Guaccero sembrerebbe essere in un momento di stallo. Volto noto di Rai2, è da tempo alla guida di Detto Fatto, contenitore pomeridiano che ha sempre avuto buoni indici di ascolto. Ma le ultime voci davano lo show ormai alle sue battute finali: si è infatti parlato di una sua cancellazione dal palinsesto del prossimo autunno. Tuttavia, secondo quanto riportato da TvBlog, ci sarebbe stata una nuova inversione di rotta.

Pare dunque che Detto Fatto sia destinato a tornare in onda, seppure in una fascia oraria molto diversa. Dovrebbe infatti lasciare spazio al nuovo programma di Pierluigi Diaco, slittando alla seconda parte del pomeriggio, ovvero dalle 17 in poi. E, altra indiscrezione piuttosto fresca, Bianca Guaccero sarebbe a rischio. La conduttrice potrebbe non essere confermata per la prossima stagione, nonostante il suo forte legame con questa trasmissione.

Certo, per lei potrebbe essere anche l’occasione di una vita. Sembra infatti che Milly Carlucci sia pronta a tutto pur di averla al suo fianco, e che addirittura starebbe valutando di introdurre un nuovo ruolo per lei nella prossima edizione di Ballando con le stelle. D’altronde, secondo molti fan la Guaccero sarebbe una delle protagoniste de Il Cantante Mascherato 3, attualmente in onda. Dunque avrebbe già un contatto con Milly, e potrebbe farlo fruttare molto bene.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro, il flirt

Ma non è tutto. Come dicevamo, pare ci siano novità anche sul fronte sentimentale, per Bianca. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la conduttrice avrebbe avuto un appuntamento con Fabrizio Moro. I due sono stati paparazzati all’uscita di un famoso ristorante romano, assieme a Renato Zero. Insieme avrebbero accompagnato quest’ultimo a casa, per poi fermarsi a parlare. E tra di loro sarebbe stata notata una certa sintonia.

In realtà, Bianca e Fabrizio si conoscono già da molto tempo. Si sono incontrati per la prima volta nel 2017, quando hanno duettato insieme in una canzone. I due avrebbero sempre avuto un bel feeling, anche se ora sembra essersi trasformato in qualcosa di più. Naturalmente, per ora nessuno dei due ha smentito o confermato queste indiscrezioni. Ma entrambi sono single da tempo, e molti fan sarebbero davvero felici di vederli insieme, sorridenti e innamorati.

La Guaccero ha avuto una lunga relazione con Dario Acocella, papà della sua piccola Alice. Il loro matrimonio si è concluso nel 2017, e da allora la conduttrice non ha più avuto alcuna storia d’amore ufficiale. Fabrizio Moro, invece, ha messo fine alla sua relazione con Giada Domenicone nel 2019, dopo oltre 10 anni di fidanzamento e due figli, Libero e Anita. Che ora sia nato qualcosa di più tra di loro?