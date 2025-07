Belen Rodriguez sbarca in radio e lascia la tv: l’indizio su Instagram

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è pronta a tuffarsi anima e corpo in un nuovo progetto: così si vocifera da qualche tempo e l’ultimo indizio lanciato dalla conduttrice e showgirl potrebbe fornire qualche dettaglio in più. La bella argentina ha infatti pubblicato tra le sue storie di Instagram uno scatto che ritrae la storica sede Rai di via Asiago 10, cuore pulsante della radiofonia pubblica: c’è chi assicura che ci sia già un programma radio pronto per lei.

Belen Rodriguez, un nuovo programma radio per lei: i dettagli

Una foto diversa dal solito, che ha subito acceso la curiosità di fan e addetti ai lavori: tra gli scatti della sua vacanza in Sardegna, ha fatto capolino tra le storie di Instagram di Belen Rodriguez, il portone della storica sede Rai di via Asiago 10 a Roma, cuore della radiofonia pubblica.

Non si tratta ovviamente di una coincidenza, ma pare che per la conduttrice sia già pronto un programma radio. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela per Dagospia, che ha rivelato che la showgirl argentina sarà tra le protagoniste del prossimo palinsesto di Radio 2, firmato dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi.

Secondo fonti vicine alla produzione, Belen dovrebbe condurre una nuova trasmissione radiofonica dall’autunno 2025, un format pensato su misura per lei e destinato ad attirare un pubblico nuovo, giovane e trasversale. Si tratterebbe della prima volta in radio per la conduttrice, pronta a gettarsi anima e corpo in un progetto per lei inedito. La tv al momento non sembra essere tra le priorità di Rodriguez, che adesso ha tutte le intenzioni di mettersi alla prova con nuove sfide.

La pausa dalla tv di Belen Rodriguez

È da qualche tempo che Belen Rodriguez non va in onda come un tempo: ex “prezzemolino” del piccolo schermo, uno dei volti di punti di Mediaset, la conduttrice nell’ultimo anno è scomparsa dalla tv, per dedicarsi al suo benessere fisico e mentale. La showgirl ha dovuto fare i conti con una profonda crisi e una depressione che l’hanno portata ad allontanarsi da tutto e tutti.

“Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro“, aveva rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”.

A gennaio di quest’anno è tornata su Discovery con un programma nuovo – Amore alla Prova-La crisi del settimo anno – che le ha ridato la gioia di rimettersi in gioco. “Il lavoro mi è mancato come l’aria”, aveva raccontato, “perché ti fa sentire utile”. Adesso che ha ripreso in mano la sua vita è pronta per iniziare una nuova avventura su Rai Radio2: una sfida entusiasmante che la vedrà in un nuovo e inedito ruolo.