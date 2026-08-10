Beautiful in replica, quando andranno in onda le nuove puntate ad agosto 2026

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Hope in Beautiful

I fan di Beautiful dovranno pazientare ancora qualche settimana prima di assistere ai nuovi colpi di scena. La storica soap di Canale 5 ha infatti inaugurato la tradizionale pausa estiva, proponendo in daytime una selezione di repliche degli episodi più importanti dell’ultimo mese. Gli appuntamenti con le puntate inedite sono attesi, salvo variazioni di palinsesto, a partire da lunedì 24 agosto. Sarà proprio da quel momento che la trama entrerà nel vivo con tradimenti, colpi di scena e clamorosi cambi di potere destinati a stravolgere gli equilibri della Forrester Creations.

Quando finiscono le repliche di Beautiful e tornano i nuovi episodi

Beautiful continuerà ad essere regolarmente in onda anche nel mese di agosto ma dal 10 al 24 andranno in onda le repliche. Più precisamente le puntate già trasmesse tra luglio e i primi giorni di agosto. Una scelta ormai consueta durante il periodo estivo, che permette agli spettatori che non vanno in vacanza di ripercorrere le vicende più importanti prima della ripartenza delle nuove puntate.

Il ritorno degli episodi inediti è previsto per il 24 agosto, data dalla quale prenderanno forma le storyline che negli ultimi mesi hanno animato le anticipazioni americane.

Al centro della scena ci saranno soprattutto Hope e Carter. Il loro legame, nato quasi inaspettatamente, scatenerà la reazione di Steffy, sempre più delusa dall’andamento della linea Hope for the Future. La decisione sarà drastica: Hope verrà licenziata e la sua collezione chiusa definitivamente, una scelta destinata ad avere conseguenze anche per Zende e per l’intera Forrester Creations. Prima che la situazione precipiti, Carter proporrà inoltre di rilanciare la divisione gioielli affidandola a Ivy ed Electra, aprendo un nuovo fronte all’interno dell’azienda.

Carter contro Steffy e Ridge, cosa succede a Beautiful

Il vero punto di svolta arriverà però subito dopo la pausa estiva. Deluso dal licenziamento di Hope e convinto di non essere mai ascoltato dai vertici della Forrester, Carter deciderà di passare all’attacco.

L’avvocato metterà in atto un piano destinato a lasciare tutti senza parole: farà firmare a Ridge e Steffy un documento che, all’insaputa dei due, trasferirà il controllo della Forrester Creations proprio nelle sue mani. Fidandosi completamente del loro collaboratore, i due co-CEO perderanno improvvisamente il controllo dell’azienda.

Hope verrà così riassunta, mentre Steffy sceglierà di restare all’interno della maison con un obiettivo preciso: ostacolare Carter e Hope dall’interno. Per riuscirci chiederà aiuto a Daphne Rose. Anche Brooke continuerà a lavorare alla Forrester, ma senza rivelare a Ridge il suo piano, provocando una nuova frattura nel loro rapporto.

Ridge e Brooke, Nick Marone e Liam: le anticipazioni di Beautiful

La crisi tra Ridge e Brooke aprirà inevitabilmente nuovi scenari sentimentali. Ferito dal comportamento della Logan, Ridge si riavvicinerà a Taylor, arrivando persino a progettare un nuovo matrimonio. Un sogno che, però, sarà destinato a infrangersi.

Durante un viaggio a Capri – le cui riprese si sono tenute un anno fa – Ridge capirà di amare ancora Brooke e tra i due scatterà un nuovo riavvicinamento, mentre Nick Marone tenterà di riconquistare la storica protagonista della soap.

Non mancheranno poi altri importanti sviluppi. Luna tornerà libera grazie all’intervento di Bill e proverà ad avvicinarsi a Finn dopo la clamorosa scoperta sul loro legame familiare. Parallelamente, Liam sarà protagonista di una storyline particolarmente delicata: una truffa sconvolgerà la sua vita e finirà per riavvicinare persino Hope e Steffy.

Dopo la pausa estiva, dunque, Beautiful riprenderà con una lunga serie di colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della soap. Tra guerre di potere, amori ritrovati e nuovi arrivi, il ritorno delle puntate inedite promette di regalare ai telespettatori una delle stagioni più intense degli ultimi anni.