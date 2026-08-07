Beautiful si ferma per l’estate, gli episodi in replica durante la pausa. Quando tornano le puntate inedite

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Taylor e Ridge

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 10 agosto 2026. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una replica perché la soap è in pausa per l’estate fino al 24 agosto.

Cosa succede a Beautiful il 10 agosto 2026

Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas della sua condizione. Ridge non accetta la diagnosi e soprattutto il fatto che Taylor non si sia sottoposta a ulteriori visite specialistiche. Taylor è convinta che sia inutile; comunque dice di essersi rivolta a Li che le ha dato i nomi di alcuni cardiologi, ma di non aver fissato appuntamenti. Ridge insiste che deve farlo perché sono a Los Angeles, dove ci sono i migliori medici e ospedali del mondo, e promette a Taylor di non dire nulla ai figli, a condizione che accetti di prendere appuntamento con degli specialisti per tentare ogni possibile cura. Le dice di essersi reso conto di quanto lei conti per lui e non ha intenzione di perderla.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 9 al 15 agosto.