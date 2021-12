Beautiful, perché salta a Natale e quando torna in tv

Piccoli cambiamenti in arrivo per il giorno di Natale: il palinsesto Mediaset si aggiorna per festeggiare questa magica ricorrenza, cancellando alcuni dei suoi appuntamenti più amati dal pubblico. È il caso di Beautiful, una delle soap opera più longeve della storia televisiva. Scopriamo quando va in pausa e quando invece torna in onda.

Beautiful, la pausa natalizia

Sono decenni che Beautiful ci tiene compagnia, con appassionanti intrighi e avventure romantiche, a volte al limite dell’impossibile (e a volte anche oltre, ad onor del vero). A partire da Ridge e Brooke, tra i primissimi a comparire sul piccolo schermo in quel lontano 1987, quando la soap ha avuto inizio, sono decine i personaggi che ci hanno pian piano conquistato, fatto sorridere e talvolta anche piangere. Insomma, stiamo parlando senza dubbio di uno dei più grandi successi televisivi di tutti i tempi, con un pubblico fedele che aspetta ogni singolo appuntamento con ansia.

Purtroppo, a Natale la magia si interrompe: Mediaset ha deciso, come ogni anno, di ritoccare il palinsesto in occasione delle feste, e a farne le spese sono anche le soap opera di Canale 5. Niente paura per i fan, però, perché l’attesa del ritorno di Beautiful in tv è davvero breve. La pausa natalizia riguarda infatti solamente il giorno del 25 dicembre 2021, che sarà dedicato interamente ad un intrattenimento più festivo. In particolare, nel corso del pomeriggio andrà in onda la replica del Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci (la prima trasmissione è prevista per la sera del 24 dicembre).

Sarà quindi l’amata conduttrice a tenere compagnia al pubblico dopo il consueto pranzo natalizio con i parenti, mentre salta la messa in onda delle soap Beautiful e Una Vita. Entrambe ritorneranno però il giorno seguente, il 26 dicembre. Una vera novità, dal momento che si tratta di una domenica: la telenovela “recupera” l’appuntamento perso nella giornata di Santo Stefano, prendendo il posto di Amici – che salta una settimana per la pausa di Natale.

Il palinsesto Mediaset per Natale

L’assenza di Beautiful nel giorno di Natale è solo uno dei tanti cambiamenti previsti dal palinsesto Mediaset in occasione della più attesa ricorrenza dell’anno. Le novità inizieranno infatti già dal mattino, con la trasmissione della Santa Messa di Natale e di un film in sostituzione della consueta puntata di Forum. Nel pomeriggio, come abbiamo già visto, andrà in onda la replica del Concerto di Natale e a seguire, al posto dell’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, un altro film a tema natalizio.

La serata proseguirà con una replica di Caduta Libera e con una nuova puntata di Striscia la notizia, mentre la fascia del prime time sarà occupata da uno speciale di All Together Now. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker si è concluso nei giorni scorsi, con la vittoria del cantante Giacomo Voli. Tuttavia la bravissima conduttrice tornerà in scena per un appuntamento unico dedicato interamente ai bambini.