Fonte: IPA Bianca Guaccero

La diciannovesima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa il 21 dicembre 2024 con la puntata finale che rappresentava anche un traguardo importante per tutto il programma televisivo, visto che si trattava della puntata numero 200, come ricordato in apertura da Milly Carlucci. Un compleanno importante che è stato celebrato al meglio con una finale piena di talento e di esibizioni spettacolari.

Bianca Guaccero innamorata. Voto 10

Bianca Guaccero ha cominciato l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024 con grandissima emozione, dimostrandosi davvero tesa. La conduttrice televisiva ha voluto ringraziare il pubblico che l’ha sempre sostenuta: “Un amico straordinario, incredibile, ci ha inondato d’amore ed è il pubblico… Emozioni indimenticabili” e ha sottolineato il cambiamento che ha vissuto durante il suo percorso nel dancing show: “Ero una persona diversa, questi due tre mesi sono stati totalizzanti e mi hanno cambiata moltissimo… Era una persona che viveva quasi all’interno di una bolla e ogni tanto decidevo di uscire fuori… Distrutto completamente questa bolla di vetro… Finalmente ritrovato quella persona che non vedevo da tanto tempo”.

Quello di Bianca Guaccero è stato anche un percorso mentale fatto mano nella mano col suo Giovanni Pernice, di cui la presentatrice si è dichiarata innamorata: “La cosa che mi ha fatto innamorare di Giovanni… La felicità quella del cuore… Con lui mi sento al sicuro e questo mi dà la felicità”.

Anche il ballerino ha esternato delle parole ricche di sentimenti nei confronti della compagna di ballo: “Lei si è presa cura di me e io mi sono presa cura di lei… Mancava una persona al mio fianco” e i due si sono esibiti in una coreografia piena di virtuosismo e di difficoltà tecniche affrontate con grande semplicità dalla ballerina provetta.

Dopo l’esibizione Bianca Guaccero ha rivelato che condurrà un nuovo programma in prima serata con Nek, dove interverrà anche Giovanni Pernice e per questo ha voluto ringraziare tanto Milly Carlucci: “Ci sarà anche una sorpresa che riguarda Giovanni… Ci tenevo Milly a ringraziarti… Mi ha ridato una gioia, un amore, una luce… Grazie a te”.

Anna Lou Castoldi, principessa per una notte. Voto 10

Anna Lou Castoldi è la vera rivelazione di quest’ultima edizione di Ballando con le stelle e nel corso della puntata finale della stessa la figlia d’arte ha svelato di aver avuto paura ad accettare la proposta di Milly Carlucci: “Avevo paura, poi ci ho ragionato un attimo e ho accettato… Avventura incredibile”.

La ballerina provetta ha raccontato anche di aver abbattuto molte sue insicurezze precedenti: “Uscendo non le avrò più… La persona che sono la accetto di più quasi… So che comunque vado bene così… Non devo essere qualcosa di diverso”. La concorrente del dacing show ha voluto ringraziare tanto Nikita Perotti, il suo maestro, con cui si è creato un grande feeling: “Grazie per avermi fatto sentire proprio accettata e non giudicata” e anche lui ha espresso il suo affetto alla ragazza: “Non voglio che questo percorso finisca… Mi sono trovato molto bene con te, mi mancherai tantissimo. Ti voglio bene. Non ti lascio più”.

I due hanno ballato una coreografia da favola, con Anna Lou Castoldi che impersonava una principessa che bacia il suo bell’addormentato e, per la prima volta, si è mostrata senza piercing, restando sempre bellissima, come sottolineato da Milly Carlucci: “Meravigliosa con i piercing e senza piercing”.

Federica Nargi bella e simpatica. Voto 10

La finale di Ballando con le stelle è stata totalmente da dieci con tantissimi concorrenti che hanno dimostrato di essere diventati molto bravi nel ballo ma anche di aver la capacità d’esternare delle emozioni importanti. Così è stato anche per la coppia dei Nargilla, composta da Federica Nargi e Luca Favilla, che hanno fatto vedere la loro commozione per aver raggiunto questo traguardo finale: “Non ci voglio pensare che siamo alla fine di quest’esperienza perché mi prende di un male incredibile… Avevo mille paure… Bellona del cast e che il pubblico non riuscisse a vedere veramente chi è Federica… La cosa più giusta che io abbia fatto perché avevo proprio bisogno di questo”.

Ma l’ex Velina oltre alla bellezza e alla bravura ha dimostrato anche tutta la sua simpatia raccontando in rima le emozioni della finale, come sottolineato anche da Sara Di Vaira: “La tua bellezza è la simpatia e l’intelligenza”. Sicuramente Federica Nargi poteva meritare di più nella classifica finale del programma televisiva viste le sue grandi doti.

Federica Pellegrini arrabbiata. Voto 10

Come le sue rivali, anche Federica Pellegrini si è lasciata andare si è raccontata senza filtri, nel corso della finale di Ballando con le stelle 2024. La nuotatrice ha raccontato che il suo percorso: “Sarebbe potuto essere più semplice”, svelando che avrebbe desiderato più tempo nel dancing show: “Mi sembra di volere più tempo, è passato troppo velocemente… Sono così in crisi adesso perché ho tenuto fino adesso… Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita leggera… Un po’ di rabbia ce l’ho”.

In ogni caso la campionessa ha dimostrato, durante tutta la puntata finale, che quel poco tempo passato con Pasquale La Rocca, dopo la fine della collaborazione con Angelo Madonia, è bastato per cambiarla totalmente e farla crescere molto. Nelle ultime fasi del programma televisivo il suo nuovo maestro ha anche annunciato che potrebbe ritirarsi dalla competizione: “Questa potrebbe essere la mia ultima volta su questa pista… Vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile… Non vorrei avere miglior partner”. Alla sua rivelazione Milly Carlucci ha reagito in modo molto diretto: “Mi dai una coltellata al cuore”.

Milly Carlucci inossidabile. Voto: 10

Milly Carlucci ha dimostrato, ancora più che nelle precedenti edizioni di Ballando con le stelle, di essere una professionista fantastica. Nella stagione attuale del dancing show la conduttrice televisiva ha dovuto gestire delle situazioni complicate come l’abbandono di Guillermo Mariotto dello studio, durante una delle ultime puntate. Ma il giurato è stato assente per un infortunio anche nell’ultimo episodio del programma tv e Milly Carlucci ha gestito tutto con la massima maestria.

Anche nel look la conduttrice ha trionfato scegliendo per la puntata più importante della serie un elegantissimo abito nero aderente con taglio a sirena e un meraviglioso inserto gioiello a forma di fiore sulla spallina, completamente ricoperto da decori brillanti.

A fine puntata c’è stato spazio anche per la commozione: “Maestri appassionati, concorrenti che sono disposti a qualsiasi sacrificio… Per me che sognavo di fare questo da ragazzina… Ho realizzato il mio sogno”.

Bianca Guaccero vince Ballando con le stelle 2024

Nel corso della finale di Ballando con le stelle 2024 sono stati consegnati diversi premi. Quello Aiello per il maggior numero di spareggi disputati è andato a Sonia Bruganelli, mentre il Premio Paolo Rossi per la performance più emozionante è stato condiviso a pari merito da Luca Barbareschi e Federica Pellegrini. Anche Federica Nargi e Bianca Guaccero hanno ottenuto un trofeo condiviso per le esibizioni più formidabili.

Dopo tantissime sfide, a sorpresa, la finalissima è stata conquistata da Bianca Guaccero e Federica Pellegrini, mentre Federica Nargi si è classificata solo terza. Nel ring finale ha trionfato la conduttrice televisiva che ha alzato la coppa insieme a Giovanni Pernice.