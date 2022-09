“Ballando con le stelle”, bocciata Romina Carrisi per un particolare motivo. E lei replica su Instagram

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Romina Carrisi è stata scartata da Milly Carlucci per la partecipazione nel cast di Ballando con le stelle. Dopo che la notizia ha fatto il giro del web, lei stessa ha deciso di raccontare sul suo profilo Instagram tutto ciò è successo in merito alla sua partecipazione al programma che non è andata a buon fine per via di una situazione del passato. Attraverso delle storie, la figlia di Al Bano e Romina ha spiegato come stanno realmente le cose e ha risposto indirettamente a Milly Carlucci e a tutta la produzione.

Romina Carrisi, la replica Instagram su “Ballando”

“Visto che la notizia è uscita, vi dico la mia sulla questione”, ha così esordito Romina Carrisi in una sua storia Instagram, proseguendo poi con la spiegazione dettagliata di ciò che è successo e del motivo che ha portato la produzione a rifiutare la sua presenza nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.

“Ho sempre amato ballare, e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano”, ha così iniziato la sua replica la figlia di Al Bano e Romina Power, che non si aspettava di essere scartata.

“Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza”, ha continuato, esprimendo il suo disappunto. Ma qual è il motivo che ha spinto la produzione verso questa decisione? Stando a quanto raccontato dalla stessa Romina, la scelta riguarda una esperienza fatta nel passato.

Ballando, il motivo dietro il “No” a Romina Carrisi

“La motivazione ufficiale da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35″. Nel 2005, infatti, Romina Carrisi aveva debuttato nel mondo dei reality attraverso la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, e per la produzione di Ballando sembra essere un motivo ben valido.

Ma la figlia di Al Bano cerca di non portare rancore, e per questo augura il meglio al programma: “E io..? Eh io. Io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”, ha scritto prima di concludere con una frase esplicativa: “I no non sono una risposta, ma un’opportunità”.

Romina si consola con il suo nuovo amore

Sicuramente è stata una delusione grande quella di Ballando con le stelle, ma Romina Carrisi ha una vita piena e sicuramente ci sarà tempo per recuperare. Nel frattempo ha ripreso dal 5 settembre la sua avventura nel salotto di Serena Bortone con il programma Oggi è un altro giorno, di cui è opinionista fissa.

E mentre il suo lavoro in Rai procede, sembra proprio sia scoppiata anche la scintilla con Stefano Rastelli, uno dei registi della trasmissione di cui lei fa parte. A darne la notizia era stato il settimanale Nuovo, e successivamente sul profilo Instagram di Romina sono apparsi insieme anche in occasione del compleanno di lei. Niente di ufficializzato, ma l’amore è sicuramente nell’aria ed è anche un buon modo per distrarsi dalla delusione televisiva.